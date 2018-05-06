治癌不傷心 奇美首創監測計畫

2018年05月06日 04:10 中國時報 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

治療腫瘤莫「傷心」！35歲李小姐先後罹甲狀腺癌及乳癌，病情穩定後卻發現無端心悸，問題竟出在藥物引發心臟毒性！奇美醫學中心率台灣之先執行腫瘤心臟保護計畫，有效降低癌症患者心臟相關疾病，並將5月5日訂為「腫瘤護心日」，喚起癌症病人重視心臟保健。

奇美醫學中心首創腫瘤心臟保護計畫，相關成果獲得心臟學會獎助，並發表於國內外論文與期刊，是亞洲首見醫療特色。奇美心臟內科主治醫師張瑋婷說，歐美推行腫瘤心臟學10幾年，台灣剛起步，亞洲相關研究仍罕見。

奇美醫學中心3年收治200例，在團隊密切監測下，收案者高血壓發生率下降5成，中風心肌梗塞及死亡率皆0，護心成果顯著。

張瑋婷說，一般癌症治療，多仰賴化療與標靶藥物，雖改善病情也提高病人存活率，卻也引發「心臟毒性」副作用，化療對心臟造成諸多不良反應，長期被忽略，然而，事實上致命的嚴重心臟併發症是存在的。

心臟腫瘤團隊針對乳癌與淋巴癌等首次接受俗稱「小紅莓」的艾黴素化療病人，利用高效能心臟超音波儀器，透過化療前心臟功能檢測還有後續追蹤，建立完整檢查流程與影像紀錄系統，早期探知病人心臟功能異常，並給予適時治療，這些資料也提供轉譯醫學研究契機，期能早期鑑別會發生心臟毒性者。

心臟內科主任陳志成指出，有些癌症患者可能10多年後才會出現心臟功能問題，投入監測、預防的成果，難以立竿見影，因此，儘管歐美早已推行10多年，台灣迄今僅奇美投入，但做這件事卻能有效改善癌症病人生活品質，他稱該領域是「綠葉」，大家都想當紅花，但也強調，「對的事就值得投入」。

(中國時報)