搥背奉茶 崇華國小讓愛保鮮

屏東崇華國小在母親節前夕舉辦「讓愛保鮮」感恩活動，小朋友為媽媽奉茶、搥背，感謝她們的辛勞。（潘建志攝）

友善列印
中國時報
／屏東報導

屏東縣崇華雙語小學學生來自全台各地，幾乎都住校。母親節前夕學校舉辦「讓愛保鮮」感恩活動，邀請學生父母到校，由學生表演朗誦、合唱、小提琴讓父母欣賞，並奉茶、搥背感謝親恩，許多人都感動地紅了眼眶。

崇華國小前身是全台第一所退場的大專院校屏東「高鳳數位內容學院」，由一貫道接手後轉型設立小學，也是全台第一所「大學變小學」的學校。學校強調雙語教育，重視道德學習，除了正規教育還有食農、書法、才藝、讀經等課程，學生在校都茹素。

目前全校有151名學生，其中屏東縣籍僅28人，其他都來自外縣市，還有6名外籍生，因此學生幾乎全住宿，假日才有機會和父母見面。為了讓父母和學校師生多交流，母親節前夕邀父母們到校「懇親」，330多名家長和學生同聚歡樂。

學生們表演《百孝經》朗誦、小提琴演奏《媽媽好》、合唱《讓愛看得見》、《有你的地方是天堂》等讓家長欣賞。感恩時刻學生們親手捧著茶、跪在媽媽面前奉茶，並幫媽媽搥背，和媽媽愛的抱抱，許多人都感動得紅了眼眶。

林媽媽說，平常小孩住宿，親子見面機會很少，難得有機會到校，看到小孩變懂事非常開心。

校長周玉霜說，崇華的教學核心價值就是尊師重道、感恩孝順，重視社會、學校及家庭倫理，希望藉由活動讓親子、師生的感情更深厚，關係更融洽。

(中國時報)

治癌不傷心 奇美首創監測計畫 音樂撫人心 雲翠變身演藝廳

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。