侍奉10老小 73歲獲選毅力媽媽

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中國時報
／高雄報導

現年73歲蔡林速養育6千金，早年因先生工作早出晚歸，蔡林速一肩扛起繁忙家務，除侍奉公婆外，還要打理孩子起居，每天準備一家老小共10人的餐食，教育孩子成為社會棟樑，各個有成就，稱職母親角色，讓她榮獲「毅力媽媽」。

高市府5日與高市基督教福氣教會共同舉辦母親節美力媽媽頒獎典禮，共表揚「毅力媽媽」、「新力媽媽」、「自力媽媽」、「給力媽媽」、「魔力媽媽」、「多力媽媽」及「活力媽媽」等7大獎項，讓社會大眾看到多元的母職角色。

副市長楊明州恭喜50位獲獎美力媽媽，今年接受表揚最年長是98歲的「毅力媽媽」林蔡好女士，最年輕是30歲來自越南的「新力媽媽」范氏鶯女士，每位媽媽背後都有感人故事，藉由她們的心歷路程鼓勵更多人。

那瑪夏「自立媽媽」史全阿雲單親養育4名子女，長子與次子因病過世，長子過世後留下未滿一歲的孫子，即便承擔生活重擔，她仍微笑說，只要看著孫子快樂、平安長大就是最大的心願。

克服逆境的「給力媽媽」張源吉，單親育3名子女，其中2人是身心障礙極重度孩子，這2位孩子生活無法自理，需要媽媽長期照料，張源吉對孩子不離不棄充分展現母愛的偉大。

此外，高市府5日也表揚高市各級學校慈孝家庭楷模，共50組楷模得主，其中鹽埕國小陳郁文、竹後國小顏炘茹、深水國小王立翔、鳳西國中龍盈萍、圓富國中陳琤怡、立志高中張嘉惠、仁武特殊學校周世山等7組家庭同時獲教育部全國慈孝家庭楷模。

(中國時報)

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