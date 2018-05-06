為鳳梨酥而跑 汐止半馬賽吃到飽

萬通食品廠於汐止區舉辦台灣第一場臺灣鳳梨酥盃半程馬拉松賽，分別有21K半馬組、10K和3K共吸引1500名愛好者參加。 （陳俊雄翻攝）

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中國時報
／新北報導

台灣名產首選伴手禮鳳梨酥，與時下流行的路跑活動結合，並於昨日在汐止區首度舉辦「臺灣鳳梨酥盃半程馬拉松賽」。這場由萬通食品與臺灣馬拉松管理協會合辦賽事吸引近二千人參與，不僅融合了台灣傳統美食文化與運動風，現場更讓參賽者鳳梨酥吃到飽，全民皆能一同共襄盛舉，表現出無窮的創新性。

「萬通食品廠」於1990年至新北市汐止區創業，從原先經營鳳梨酥代工產業自轉型自有品牌「許家班餅舖」，更打下國際觀光客伴手禮票選第一名，至今已28個年頭。董事長許茂煌表示，汐止從未舉辦過馬拉松比賽，秉著回饋社會、服務人群的經營理念，特別打造這場創意及臺灣味十足的路跑，讓在地民眾與跑者一同能參與這個好吃又健康的馬拉松賽事。

在市議員廖正良等貴賓為選手鳴槍後起跑，組別有21K半馬組、10K和3K健走組，賽道沿著基隆河道，河道美景盡收眼底之外，賽道中還特別規劃「鳳梨酥補給站」，只要報名的參賽者，選手都能鳳梨酥吃到飽。此外，為讓民眾更能感受臺灣美食的魅力，主辦單位特別加贈「精美鳳梨酥完賽禮盒」，只要完賽就可獲得一盒。現場還有以「臺灣鳳梨酥」為主題的「創意造型獎」，讓報名的參賽者發揮創意表現自己，更讓整場活動如同嘉年華會般，熱鬧非凡！

(中國時報)

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