古早新竹商號 華山園區展出

新竹市政府5日起在台北市華山1914文創園區推出「新竹商號」文物展。（陳育賢攝）

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中國時報
／竹市報導

為保存在地文化與傳統特色、擴展在地產業發展並活絡地方經濟，新竹市政府5日起特別蒐集地方獨有的古早文物，在台北市華山1914文創園區推出「新竹商號」展，希望讓到訪的全國民眾能夠細細品味新竹市的老街、老廟、老店的古早味。

市府表示，2018年是竹塹城開城300年，許多產業都是傳承了百年歷史，老街上隨意看到的1家老店，可能就擁有百年的歷史與故事，相當有看頭。

此次市府特別與在地業者，將老店蒐集來的各式老文物，透過選物店形式開辦快閃新竹商號展覽「竹塹記憶：早之市」，華山文創園區的台北場於5日起至20日，新竹場則將於26日至6月26日接力展出。

市府產業發展處處長吳甲天指出，此次是為了重塑舊城生活的美好，再現傳統產業嶄新的品牌與價值，而市府2年前向經濟部中小企業處爭取到3年600萬的產業輔導計畫，以「體驗庶民生活產業的美好」為目標，蒐集並調查新竹歷史建築、文化古蹟、人文風貌、美食小吃、民俗節慶、在地生活、創新店家等，了解地方產業特色。

吳甲說，這次台北場的選物展，總共蒐集50家老店所珍藏的老文物，並在展覽中打造讓人走入時光隧道般的早年竹塹城的氛圍中，歡迎民眾前來細細品味老新竹的文化與歷史。

(中國時報)

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