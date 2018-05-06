二通老街故事多 培訓導覽員吸客

2018年05月06日 04:10 中國時報 廖素慧 ／嘉市報導 ／嘉市報導

嘉義市中正路（又稱二通）20年來經歷4次重大變革、社造，難挽沒落頹勢，文化局啟動活化老街6年計畫，設立工作坊、培訓二通導覽人員、發掘故事點，建立溝通平台，副市長張惠博5日授證給結訓合格的導覽人員。

嘉義市文化局委託南華大學執行「二通老街社區活力計畫」，改造西市場大樓2樓一處市場交誼空間，作為二通老街駐地工作站，並培訓27名導覽人員，未來投入二通街廓及店家故事的導覽。

南華大學建築與景觀系主任陳惠民表示，二通老街再造屢次受挫，主因是在地店家看不到希望，此次改變以往社造建置硬體為主軸的作法，從二通的人文歷史出發，初步調研建築的年代、樣式風格、用途、店家故事，由導覽人員導入吸遊客進入二通，促進人潮，吸引青年返鄉入駐創業。

文化局長林青萍表示，欣見二通老街活化有初期成果，發掘約50個故事點，即日起在西市場2樓駐地工站舉辦成果展至13日，有3場二通老街街區導覽活動，提供民眾認識二通的歷史魅力。

文化局藝文推廣科表示，「二通老街社區活力計畫」從105年至110年分6年進行，2016年自興中街以西至仁愛路段的中正路街廓，調研街區、訪談居民、案例講座、議題座談等方式，累積民眾的意見、溝通，凝聚共識，期使「二通」活化，再度繁榮。

(中國時報)