搶救金牌熊讚 聯盟成立

2018年05月06日 04:10 中國時報 林縉明 ／台北報導 ／台北報導

北市府替吉祥物熊讚「微整形」，但民眾不滿「海洋熊讚」取代「金牌熊讚」，5日成立「搶救金牌熊讚聯盟」，聯盟發言人、台大語言學研究所教授江文瑜表示，「金牌熊讚」可愛俏皮模樣深植人心，無法認同市府為商業考量捨棄金牌熊讚做法，建議用家族經營模式，讓2隻熊讚都能保留。

「金牌熊讚」因去年世大運爆紅，但北市府日前以增加識別度、保護商標為由，把「金牌熊讚」微整形，變成胸口金牌消失、增加白眉毛和藍鼻子的「海洋熊讚」，未料，外界卻出現批評聲浪，不滿斥資百萬微整形，另有超過20位藍綠議員共同連署要求「還我金牌熊讚」。

「搶救金牌熊讚聯盟」發言人江文瑜指出，過去2年多來，國內外許多場合可以看到金牌熊讚身影，活潑、公益形象成功打響知名度，市府卻以辨識度不足為由把熊讚微整形，如今通過商標註冊，等同打臉市府說法，呼籲市府別為了追求商業利益犧牲金牌熊讚。

「搶救金牌熊讚聯盟」提出讓金牌熊讚無可取代，金牌熊讚回家、成立熊讚家族、把金牌榮耀掛回來等4大訴求，並建議北市府參考台中、桃園等地做法，用家族概念經營，讓海洋熊讚和金牌熊讚輪流分攤工作，既不浪費公帑又能皆大歡喜。

對此，觀傳局長陳思宇表示，坊間出現許多仿冒熊讚相關商品，註冊商標是基於保護立場，避免民眾混淆，並非為了商業利益考量。觀傳局強調，目前仍以「海洋熊讚」為主，不排除重大場合會讓2隻熊讚合體，至於民眾建議以家族模式經營，後續會再評估研議。

(中國時報)