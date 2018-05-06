桃園捷運棕線 市區規畫地下化

2018年05月06日 04:10 中國時報 蔡依珍 ／桃園報導 ／桃園報導

桃園捷運棕線甫通過行政院核定可行性報告，但地方對於高架化大表不滿，萬壽路沿線店家甚至掛起百面布條抗議，在地議員林正峰積極奔走，獲得全體議員不分黨派、不分區域連署支持改成地下化，市長鄭文燦經評估後，允諾將朝「市區段地下化」方向規畫。

捷運棕線是北桃之間的主幹道，2011年開始啟動，過去採「高架、單軌」原則推動，市府上任後仍維持高架送審。

「已經發包施工的台鐵高架化都可以喊停改地下化施工，正在提報綜合規畫的捷運棕線，沒道理不能採地下化施工！」林正峰說，龜山區萬壽路二段至三段的路幅不夠寬，採高架不僅破壞市容、更嚴重衝擊沿線店家經營，施工期間和完工後也會影響平面道路交通，發起聯署活動，獲得議長邱奕勝、副議長李曉鐘以共同提案人相挺，經1個月積極奔走，全體議員不分黨派、不分區域連署支持，成最佳民意後盾。

經整體評估，鄭文燦指出，棕線進入桃園火車站必須採地下化方式進場，為了龜山的都市發展的需要，捷運棕線的綜合規畫將以「市區路段地下化」為優先方案，配合桃園火車站三鐵共構地下車站的設計，爭取中央支持核定，責成捷運工程局立刻將「捷運棕線綜合規畫案」上網招標，希望早日紓解桃園、龜山、迴龍、新莊地區的交通、帶動沿線都市發展。

鄭文燦說，縣府時代採用「高架、單軌」，上任後調整為全線高架輕軌捷運系統，總經費約195.58億元，如今為了地方長遠發展決定納入「地下、輕軌」設計，以「市區路段地下化」為優先規畫方案，強調會盡力向中央爭取，力拚綜合規畫於明年核定，核定後7年讓捷運棕線通車。

(中國時報)