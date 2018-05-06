穿婚紗走秀 模範母親圓夢

2018年05月06日 04:10 中國時報 莊曜聰 ╱台南報導 ╱台南報導

母親節即將到來，台南市柳營區公所5日舉辦表揚活動，特別安排13位模範母親穿上婚紗走紅地毯，對於大部分已經是「阿嬤級」且未曾穿過白紗禮服的媽媽來說，是新奇的體驗。

其中謝郭秀蘭、陳楊春女士都超過80歲，以務農維生的2人第一次穿婚紗，覺得很害羞，在親人陪伴下合照，場面溫馨。

高齡90歲的謝郭秀蘭是最年長的模範母親，也是台南市的慈暉媽媽，她從小就幫忙父母務農並身兼母職照顧弟妹，結婚後與先生也是務農，育有4名子女各有成就，孫兒輩已出社會工作，已經當「阿祖」的她要不是摔傷得坐輪椅，還真想體驗走紅毯當「模特兒」的感覺。

代表柳營獲選台南市慈馨媽媽的陳楊春已經86歲， 38年前她的長子因車禍過世留下遺腹子，在孫子出生後，她靠著到田裡工作，自己扛起照料孫子的重擔，含辛茹苦將孫子養大成人，現在孫子已結婚生子，卸下重擔後，她閒不下來，還到社區關懷據點當義工，是鄰里的模範。

柳營區昨天表揚模範母親，有別於以往制式的開場方式，公所安排婚紗秀，讓媽媽們換上西式的白色婚紗，跟家人一起走紅地毯進場，完成年輕時的夢想，再加上親友們的掌聲和祝福，讓這些媽媽露出靦腆的笑容，好像年輕了50歲，典禮過程也充滿溫馨氣氛。

(中國時報)