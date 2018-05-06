基隆明德山莊 暫列古蹟

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中國時報
／基隆報導

基隆七堵區明德國中教職員舊宿舍「明德山莊」興建迄今超過60年，多年來地方文史團體企盼列為歷史建築。日前校方拆除明德山莊部分建物，地方團體直指校方破壞文資，但校方反咬住戶違法居住，不排除興訟討回房舍。文化局表示，已將明德山莊列為暫定古蹟，半年內將召開文資審議大會決定是否為歷史建築。

明德山莊1957年落成，為紅磚瓦片所蓋的平房，當年提供市立一中教職員及眷屬居住，後來市立一中改制為明德國中和基隆商工，原有住戶逐漸過世或遷出，目前宿舍僅餘5、6戶居住。

明德山莊現存多數房舍殘破不堪，明德國中計畫拆除部分房舍改建為風雨操場，不過畫家王傑和在地文史團體認為，明德山莊具有歷史價值，去年曾向文化局提報文資，迫使校方改建計畫停工。

近日有民眾發現，明德國中派工人拆除部分宿舍牆壁隔間，拍照向文化局檢舉。文史團體直指校方違反文資法破壞宿舍，又涉違法施工，將再次連署將明德山莊提報為歷史建築。

明德國中澄清，日前有住戶搬離宿舍，校方才請包商來宿舍回收垃圾並拆除整理部分危險牆面，計畫依教學需要打通部分空間作為學生社團活動等上課之用，沒有做多餘的破壞。

文化局回應，上月26日接獲舉報後，隔天立即派人到現場查看，由於明德山莊具備列冊追蹤身分，依文資法規定已勒令校方停工，並將明德山莊列為暫定古蹟，審議期間內視同古蹟，半年內將召開文資審議大會，決定是否為歷史建築。

(中國時報)

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