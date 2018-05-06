茄萣護肝 859人接受癌炎篩檢

高市衛生局等單位在茄萣國小舉辦Ｂ肝、Ｃ肝篩檢，居民參與踴躍。（林雅惠攝）

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中國時報
／高雄報導

肝癌為高雄市十大癌症死亡率第1名，影響市民健康甚鉅，高市府衛生局與財團法人肝病防治學術基金會、台電公司為居民健康把關，5日上午於茄萣國小替民眾進行免費肝炎、肝癌檢驗及Ｂ肝、Ｃ肝篩檢活動，共859人參加，相當踴躍。

高雄市政府衛生局主祕王小星表示，依衛福部調查，台灣死於肝癌的病患有70％的人為Ｂ型肝炎帶原者、20％為慢性Ｃ型肝炎感染者，茄萣區居民罹患肝癌比率偏高，因此希望為居民健康把關，先從茄萣區進行免費篩檢，讓居民有機會了解自己肝臟是否健康。

肝基會執行長楊培銘表示，肝基會2016年就意識到，若僅止於篩檢，對全面消滅肝病幫助有限，必須提升就診率與治療率，才能真正達到防治肝病目的，因此呼籲民眾做完肝病抽血篩檢，了解Ｂ、Ｃ型肝炎帶原情形及肝功能狀況後，若發現異常，一定要提早治療。

茄萣區67歲婦人鄭秀娥說，早期發現可早期治療，2016年高醫曾到茄萣區為居民進行Ｂ肝免費篩檢活動、這次市府等單位舉辦免費篩檢，她都把握機會參加，為自己健康把關。

60歲劉月足說，由於父親死於肝癌，因此她特別注意肝臟方面的知識，這次有免費Ｂ肝、Ｃ肝篩檢活動，她就號召親朋好友一起來參加，希望大家都有健康的身體。

(中國時報)

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