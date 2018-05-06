政治權力踐踏五四精神的後果

2018年05月06日 04:10 中國時報 主筆室

台灣大學抗議「拔管」的「新五四運動」，有近5000位師生、校友及支持者參與，高呼「還我大學自治」，清華大學、成功大學、交通大學、中央大學與政治大學也各有師生響應。民進黨對大學校長當選人的刁難，已侵犯到大學自主的核心，也讓社會各界集結起來，以管中閔的人事案當作抗衡政府濫權的最後一道防線。

回顧99年前的五四運動，北京大學生以「外爭國權、內除國賊」為口號，得到社會各階層的同情與支持，成功地阻止了北洋政府簽署《凡爾賽和約》，這可以說是中華民族歷史上，知識分子站在權力對面，成功發揮影響力的濫觴，也讓以學生為主體的「學運」在兩岸都擁有一些理想派的色彩。不是說每一個「學運」的訴求都一定完全正確，但是學術應該享有不受公權力介入的獨立性，成為社會共識至今。

人事權是各種權力之本，教育部長吳茂昆說，「學術沒有真正的民主」，這不能說錯，學術探討的是真理，真理卻無法用投票決定。矛盾的是，如果吳茂昆有此認知，更應該對民選政府介入大學自治自我節制。民進黨對「拔管」的辯詞則是：「台大既然受政府補貼，自然也應該受政府監督」，但其實，台大是受人民補貼，而非受「民進黨」補貼。民進黨在選舉中獲勝，的確有正當性代表人民行使權力，但行使的範圍必須以法律為限，不能夠非法濫權。

教育部想要「監督」台大，那誰又來監督教育部呢？如果針對國民黨、民進黨與台灣大學的信任度做民調，顯然台灣大學的信任度會最高，這也正是今天滿身爭議的吳茂昆「監督台大」的矛盾所在。當民意在歷次修法中，對大學自治的保障越來越高，而行政權能夠干涉的範圍越來越有限時，就已經顯示了，在教育部與大學教授之間，民意選擇更信任大學教授的自我治理。

台大遴選校長時，社會各界並沒有預料到管中閔會當選，畢竟民進黨已經完全執政，「朝中有人好做官」。最後台大遴選委員會做出這樣的選擇，只能說台大不愧是台大，始終保持著知識分子的風骨。這本來可以是台灣民主的一段佳話，台灣龍頭大學的校長，由有明顯在野黨色彩的人士來擔任，既顯示執政者的胸襟，也代表著知識界選擇與權力保持一定的距離。

民進黨卻甘冒大不韙，演出如此一場濫權的拖棚歹戲，最後仍以行政力踐踏大學自治，這顯然與「依法監督」無關。法律，就要一視同仁，但教育部既然無視同樣有兼職獨董情形的陽明大學校長，而偏偏針對管中閔有特別標準，全國人民誰不知道，這是政黨立場、顏色政治在作祟？

很顯然，民進黨這是在立一個「政治規矩」，不能讓台大成為脫離民進黨掌控的第一張骨牌。執政之刀砍管中閔，實際上是一種政治上的殺雞儆猴，梟管中閔的頭，懸於城樓示眾，其實是要讓其他大學看到，遴選一個執政者不喜歡的當選人，就可能會如同管中閔般受盡刁難，校務停滯，其要創造的就是在學術界的寒蟬效應。

然而，民進黨真的是低估了人民對民主法治的捍衛決心，這一波粗暴的拔管，必然重挫民進黨的支持度，人民的反彈也必然會反應在年底的縣市長選舉投票上。這一道「民主鐵板」，民進黨一腳踢去，會踢毀台灣幾十年來好不容易建立的民主？還是讓民進黨自己的腳骨折斷？從拔管迄今，各界的強烈怒吼來看，事態顯然向後者發展。

拔管事件，已不只是拔管中閔能否當校長的管，也不只是拔台大能否自治的管，更在拔台灣學術自由的管、拔民主法治的管。拔管者，已與「國賊」無異。近百年的五四，要「內除國賊」，而今天的新五四，要除的也是踐踏學術自由、竊毀法治的「民主國賊」。

也因此，要嚴肅地奉勸蔡英文總統，懸崖勒馬，莫為短短幾年的總統任期，而遺留「民主國賊」的千古罵名。而若民進黨執迷不悟，則人民別無選擇，只能全力捍衛五四精神，站出來一起怒吼：「爭大學自主，除民主國賊。」因為，台灣的民主法治，退此一步，恐無死所。

(中國時報)