2018年05月06日 04:10 中國時報 主筆室

民進黨台北市長提名布局撲朔迷離，儘管高層不斷放話「自提人選機率大增」，選對會仍對外宣稱兩周內提方案。顯見，是否禮讓柯文哲或自提人選，綠營陷入兩難抉擇，有媒體形容「1個柯文哲，讓民進黨變成2個世界」。

自提人選派，主要以台北市黨部主委黃承國、市議員為代表，最大壓力在於深綠反柯聲浪強大，倘若民進黨最終禮讓柯P，深綠群眾不投票，恐怕會危及議員席次，因此不斷逼促黨中央自提人選。

務實派則以陳明文為代表，不僅私下與柯文哲密會，在黨中央選對會內部討論上，陳明文一席「討論方向，應該是民進黨怎麼贏」？似乎澆了自提人選派一桶冷水。

最近國民黨台北市長初選民調顯示，丁守中支持度略領先柯文哲。從選票結構與政治氛圍來看，北市倘若出現三強對壘，除非民進黨徵召賴清德或陳菊等強棒，否則以姚文智的低迷民調，民進黨勝選機率確實不高。

問題是，國民黨光復首都、柯文哲連任，到底哪個對民進黨傷害或衝擊較大？前者，確實會讓國民黨恢復生機，成為執政黨2020大選的強勁對手；後者，也難保柯P不會挾著連任的威風，進而挑戰蔡英文。

難不成，民進黨還有第三選項？這也是選對會頭痛的關鍵：到底如何算贏？何者又算是輸？

民進黨機關算盡，終究也凸顯一大罩門，那就是政績不彰、蔡總統滿意度低迷，中央執政包袱極可能拖垮年底選戰；因而，與其算計禮讓柯P與否，倒不如少些政治權謀、多推出一些好政策來挽回民心，還來得實際一些，不是嗎？

(中國時報)