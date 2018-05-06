禮讓柯P的算計

友善列印
中國時報
主筆室

民進黨台北市長提名布局撲朔迷離，儘管高層不斷放話「自提人選機率大增」，選對會仍對外宣稱兩周內提方案。顯見，是否禮讓柯文哲或自提人選，綠營陷入兩難抉擇，有媒體形容「1個柯文哲，讓民進黨變成2個世界」。

自提人選派，主要以台北市黨部主委黃承國、市議員為代表，最大壓力在於深綠反柯聲浪強大，倘若民進黨最終禮讓柯P，深綠群眾不投票，恐怕會危及議員席次，因此不斷逼促黨中央自提人選。

務實派則以陳明文為代表，不僅私下與柯文哲密會，在黨中央選對會內部討論上，陳明文一席「討論方向，應該是民進黨怎麼贏」？似乎澆了自提人選派一桶冷水。

最近國民黨台北市長初選民調顯示，丁守中支持度略領先柯文哲。從選票結構與政治氛圍來看，北市倘若出現三強對壘，除非民進黨徵召賴清德或陳菊等強棒，否則以姚文智的低迷民調，民進黨勝選機率確實不高。

問題是，國民黨光復首都、柯文哲連任，到底哪個對民進黨傷害或衝擊較大？前者，確實會讓國民黨恢復生機，成為執政黨2020大選的強勁對手；後者，也難保柯P不會挾著連任的威風，進而挑戰蔡英文。

難不成，民進黨還有第三選項？這也是選對會頭痛的關鍵：到底如何算贏？何者又算是輸？

民進黨機關算盡，終究也凸顯一大罩門，那就是政績不彰、蔡總統滿意度低迷，中央執政包袱極可能拖垮年底選戰；因而，與其算計禮讓柯P與否，倒不如少些政治權謀、多推出一些好政策來挽回民心，還來得實際一些，不是嗎？

(中國時報)

政治權力踐踏五四精神的後果 蔡習會 看小英誠意

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。