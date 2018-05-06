2018年05月06日 04:10 中國時報 胡勇

時隔11年，兩韓最高領導人再度握手。兩韓能，兩岸為什麼不能？蔡英文稱在不設政治前提且對等的情形下，她很樂意與對岸領導人見面會談。那麼問題來了，為了促成「蔡習會」，蔡英文打算付出些什麼呢？

還是先拿「文金會」作參照。這場歷史性的會晤看似不設政治前提，但為了促成北韓最高領導人首次踏上南韓土地，雙方做了大量的鋪墊，釋放了充足的善意。2018年新年伊始，金正恩就向首爾伸出橄欖枝，表示有意就派團參加平昌冬奧會等事宜與南韓方面會談。南韓迅速接過來，於是就有了冬奧會開幕式雙方運動員在朝鮮半島旗引導下共同登場的感人畫面。隨後兩韓關係加速回暖，直到3月初正式敲定「文金會」。值得注意的是，據當時訪朝歸來的南韓總統特使介紹，朝方表示願意就半島無核化等問題與美國對話，並且「只要消除對朝軍事威脅，保障北韓體制安全，北韓沒有理由擁核」。要知道，半島無核化正是南韓（以及美國）的最大關切！

反觀蔡英文，在大陸最關切的九二共識問題上，她的表現又如何呢？在最近一次的大陸國台辦記者會上，發言人做出如下評判，「民進黨當局上台後，破壞兩岸關係和平發展政治基礎，放任縱容『去中國化』的『台獨』分裂活動，干擾和阻撓兩岸交流合作，製造兩岸對立，破壞了得來不易的兩岸關係和平發展局面，損害了兩岸關係和平發展成果，導致兩岸關係倒退」。的確，蔡英文就任近兩年來，向大陸釋放了不少「善意」，但兩岸關係不但沒有改善，反而每況愈下。事實上，正如《人民日報》曾經指出的，重複一千遍「承諾不變、善意不變，不會走回頭路」，抵不過一句接受「九二共識」。

再來看所謂的「對等」原則。在國際法上，兩韓同為聯合國成員國，「文金會」也彼此互稱官銜，是典型的國與國關係。但細究下來，從現場不演奏國歌、不出現國旗，到南韓儀仗隊身著19世紀朝鮮民族服飾，再到晚宴菜品，處處可見雙方追求統一的願景。更耐人尋味的是，朝中社報導堅持用「北南首腦會晤」和「南朝鮮總統」，而不是「朝韓峰會」和「韓國總統」的表述。南韓也打算在教科書中刪除「韓國是朝鮮半島唯一合法政府」這一措辭，並將「1948年大韓民國成立」修改為「大韓民國政府成立」。也就是說，國際法上是兩個互不隸屬主權國家的北韓與南韓，在彼此關係中卻呈現「一國兩府」的狀態——兩韓才是真正的「特殊兩國論」。

相比兩韓，兩岸根本就是同屬一個中國，長期以來雙方的分歧只是「一中」的涵義，所以才有「馬習會」不互稱官銜，而代之以「先生」的創造性先例。但是蔡英文上台以來，不但拒不接受體現一中原則的「九二共識」，連「中國人」或者「中華民族」都難以啟齒。不但沒有任何追求國家統一的願景，還百般刁難打壓台灣統派人士。賴清德的「台獨」言論即使撕裂台灣社會，引爆台海危機，蔡英文也沒有重手懲戒。在此背景下，兩岸領導人如何「對等」會面？「蔡總統」？當然不可能。「蔡女士」？沒有政治基礎的會面難道就是跟「習先生」喝喝茶嗎？

其實兩岸領導人不到3年前就會過面了，沒有蔡英文說的那麼複雜。問題在於蔡英文根本沒有誠意，所謂樂意與對岸領導人見面云云大概只是虛應故事而已。

(中國時報)