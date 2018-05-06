前瞻釋憲不受理 不可思議

2018年05月06日 04:10 中國時報 吳威志

去年立法院通過「前瞻基礎建設特別預算案」，國民黨與親民黨38名立委認為程序有重大瑕疵，聲請釋憲並請求急速處分。而今，司法院依照《司法院大法官審理案件法》，以聲請要件不符「立法委員現有總額三分之一以上，就其行使職權」規定，大法官會議決議不予受理。

大法官無視審查預算時諸多憲政的重大瑕疵，狹隘地以聲請立委人數38名，需當時均有參與預算表決才能計入行使職權的人數，故以當時高金素梅立委未出席及投票為由，做出不予受理的決定。憲法守護者竟然做出不受理的決定，令人感到不可思議！

高金素梅對此強調，她不屑參與表決，應是認定前瞻違憲的最積極表現。顯然問題的關鍵是，立委未參與表決就是不符釋憲聲請資格嗎？然而，即連立法院法定人數依據《立法院職權行使法》第4條都允許以實際報到人數為計算標準；所以無法出席會議並不代表就是贊成或反對。

另一方面，立委是否參與表決與提出釋憲並非相關，因為《大法官審理案件法》第5條規定，立法院得聲請解釋憲法須是「立法委員現有總額三分之一以上之聲請，就其行使職權，適用憲法發生疑義，或適用法律發生有牴觸憲法之疑義者。」其中「行使職權」並未有其任何定義，更何況被擴張為「投票行為」，非常不恰當。

我國立委概括的立法職權，只要是憲法第63條賦予立委針對預算案的提案、討論及表決權的範圍，如何表達都符合憲法上「表現自由」的內涵。進一步言，即連「提出釋憲」也是「行使職權」，怎可把立委看成只是表決的工具。然而，大法官卻反以此認定不符資格而駁回釋憲聲請。這是大法官無限擴張的主觀認知，是自我放棄了守護憲法的責任！

前瞻預算案在立院審查時，執政黨濫用一事不二議原則，不處理、不討論在野黨所提出的刪減議案，甚至把拘束行政機關效力之「主決議」，變更為無拘束力的「建請案」，剝奪了憲法賦予立委的職權。38位立委反映民意，據理聲請釋憲，對於我國法制將有長遠影響。

事實上，「保障少數」亦為民主政治的重要核心價值，過去立院也曾多次對於是否限制「立委三分之一席次提出釋憲」表達應放寬的立論。理由是，如果法案已涉違憲，司法院大法官責無旁貸應積極維護憲法。此立論的代表人物便是當時擔任立委的行政院長賴清德，他曾主張降低門檻。時至今日，同樣之理，大法官在憲政主義下，首應考量的是「憲政秩序」，其次便是保障少數提案權利，而非就聲請釋憲立委逐一審視有無表決預算案。

換言之，大法官從立委出席與投票狀況逐一審酌是否該受理聲請釋憲，不但是創下先例，且不符合聲請釋憲「就其行使職權，適用憲法發生疑義」的憲政原理。縱然立委因不滿意議案選擇棄權，或為表示抗議而退席拒絕投票，這也是《憲法》上允許的另一種行使職權的表達方式，應予以尊重。（作者為國立雲林科技大學科技法律研究所教授）

(中國時報)