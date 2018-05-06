「新五四」不會一天落幕

2018年05月06日 04:10 中國時報 王玉佩

在「五四運動」已過去近百年的民國107年5月4日，台大師生和校友發起「新五四運動」，訴求「捍衛大學自治，守護學術自由」，包括交大、中央與成大等大學也同步以綁黃絲帶響應。悲哀的是，對於這場大學校園民主運動，蔡總統拒不回應，行政院發言人徐國勇則堅稱「管中閔違法就是違法」，台大師生要求「還我校長」的呼聲，猶如狗吠火車。

民國8年的五四運動是因北洋政府懦弱無能，未能捍衛國家利益造成；新五四則是因民進黨政府依恃全面執政，蠻橫專斷地侵害大學自主、學術自由。五四訴求「外爭國權、內除國賊」，新五四則是要求「政治的黑手不要伸入校園」。儘管時代背景與訴求未盡相同，但「新五四」的發生顯然更加不堪與諷刺。

當年被抗爭的北洋政府，是因國家積弱不振受迫於西洋強權，雖可恨，倒也有可憐之處；如今，被抗爭的民進黨政府，卻是強使政府公權力，違反民主與法律程序，以莫須有的理由否決經由台大校長遴選委員會合法選出的新校長，踐踏大學自主與學術自由，不僅是可惡，更卑鄙無恥。

台大師生與學界不能容忍的是，1月5日在管中閔當選台大校長之後，民進黨政府即羅織各種「罪名」要求台大釐清、說明，台大對教育部的「指示」遵照辦理，結果台大的說明全然不被接受，教育部「卡管」百日後確定「拔管」，嘴臉醜陋、吃相難看。而人算不如天算的是，拔管期間，不僅內政部長葉俊榮也傳赴陸兼職，新任教育部長吳茂昆更爆出諸多爭議事端，但蔡政府僅以「葉部長第一時間已出面說明」、「吳部長說他沒問題」便告了事，既無需調查也不必追究，嚴以待人、寬以律己的雙重標準，終於激發了「新五四運動」。

不過，民進黨政府似乎完全無視「新五四」的意義，蔡英文與賴清德這兩位台大校友，一個拒絕回應，一個說「希望大家能理性看待」，顯無絲毫反省與檢討之意，民進黨政府的冷漠，會否激起更嚴重的反彈？發起「新五四運動」的台大蕭姓學生表示：「如果教育部再不正視，下周就會變成學生罷課」，似乎預告「新五四」可能有進一步的抗爭。

五四運動前後達1個月餘，目標若未達，「新五四」也不應一天就落幕。爭取大學自主的路，再艱難也要支撐下去，否則台灣高教將隨之崩塌。

（作者為正修科技大學教授）

(中國時報)