上班族超哈 夢幻工作玩很大

2018年05月06日 04:10 中國時報 蔡致仁 ／綜合報導 ／綜合報導

一名印度男性清道夫在清理排水溝。他泡在深度及腰、表面漂浮著垃圾與穢物墨色汙水中工作，沒有任何防護措施。這是印度種姓階層中最低階的「賤民」從事的工作。（摘自lifo.gr）

你是一到周末或下班足不出戶，只愛在家裡追劇的宅男宅妹嗎？美國「網飛」（Netflix）現正徵求「編輯分析員」，工作就是收看各種影集與電影和特別節目，為影片加上關鍵字、摘要與評分。（摘自ladbible.com）

根據近日人力銀行調查，台灣僅有6.27％的人對自己的飯碗感到滿意。你是否曾經對工作有些抱怨，並且希望擁有結合理想與興趣還能日進斗金的職業？以下介紹世界上最棒與最爛的工作，供您作為參考。

旅遊部落客 玩瘋世界

「天為被，地為床，五湖四海任我闖」，想像自己有一天不再需要進辦公室上班，背起行囊踏上旅程，到人跡罕至的深山或海洋中的無名小島冒險。抑或前往異國城鎮，體驗陌生而新奇的文化與飲食，觀賞風景。最重要的是，在你從中獲得樂趣與人生意義的同時，口袋還能進帳。

對於熱愛旅遊和自由的人來說，這應是再理想不過的工作。除了當導遊與領隊，「旅遊部落客」隨著網路時代應運而生。倘若打出知名度，部落客撰寫的遊記成為是網友必讀的旅遊指南，也能吸引廠商投放網頁廣告、贊助行程、置入商品或服務等，帶來收入。

網飛標註員 追劇最愛

發源自美國、在世界多國提供網路隨選串流服務的「網飛」（Netflix），現正徵求「編輯分析員」。如果你是不愛出門，只喜歡「追劇」，看各國和各種題材的影集與戲劇的宅男宅女，這可能是你夢寐以求的工作。

這份工作有一個比較淺顯易懂的別名：影片標註員。根據Netflix，它的工作內容大致是收看片庫裡的影集、電影和特別節目，然後為這些影片加註相關「後設資料」（metadata），包括影片內容的關鍵字、摘要以及評分等等。有了這些資料，用戶搜尋想看或看過的影片就會更簡單。

印度清道夫 最爛工作

長久以來，印度種姓制度中最低階的賤民階層從事的工作是：挖出廁所、排水溝與化糞池中的穢物，然後用頭頂著糞籃運至棄置處。外界至今認為，印度仍有數十萬人以此維生，男人負責排水溝，女人負責房子的廁所。男人通常徒手工作，沒有穿任何防護衣，裸著身體浸泡在骯髒污水中做事。

這批人源自蟻垤（Valmiki）部落，屬於印度種姓制度中最低階層的「賤民」（Dalit）。光是去年，就有估計超過300人在工作中身亡。

工作內容一成不變、很久沒加薪、長官不好相處，種種職場現象，令你忍不住想張口抱怨？當你開始有這種負面思考，請記得「比上不足，比下有餘」。看看印度清道夫的故事 ，學會看到自己生活的光明面，尋求更積極的人生目標。

(中國時報)