醒醒吧！理想工作永遠不存在

2018年05月06日 04:10 中國時報 施施 ／綜合報導 ／綜合報導

現年24歲的蘇菲擁有1份「理想工作」。她是知名國際新聞網站的記者，每天辛勤、努力工作，依照父母和師長為她規畫的職業發展道路不斷前進，一切都看似相當順利，只有1個問題：她討厭這份工作。

蘇菲表示，「我討厭這份工作，也討厭同事跟主管。我以為，只要一直努力往上爬，當我獲得升職或加薪，就會變得更快樂」，但現實似乎並不是這樣，「我經常工作到深夜，或是一大早起來工作，也常犧牲周末假日。我跟我的另一半作息時間總是錯開，也已經很多年沒陪家人出去玩。我發現，我辛苦爭取到的這份理想工作，其實不是我想要的」，所以，她毅然決然的辭去工作。

努力打拚 賺到不快樂

在現代社會中，工作壓力已成為常態。許多專家告訴我們，我們應該熱愛工作、對工作充滿熱情，同時不要忘記追求自己的夢想。但是，所謂的「理想工作」真的存在嗎？或者這只是「假議題」，讓人沉湎在幻想中，最後只能懷著罪惡感面對現實，繼續努力工作並且減少抱怨？

英國「員工快樂顧問」克拉克（Samantha Clarke）主張，「我們應該為自己創造快樂，如此才能真正掌控自身的生活」。她的工作是改善員工工作條件與環境，並協助企業員工變得更快樂。

遠距上班 工作更熱情

英國卡地夫大學（Cardiff University）社科學院教授費爾斯泰（Alan Felstead）的研究也發現，遠距工作者對工作滿意度較高、工作更有熱情，對公司也更有向心力。費爾斯泰指出，「很多人以為在家工作的人都想逃避責任、想偷懶。但證據顯示，這些人其實工作更努力。他們說自己超時工作（加班）的情況比一般上班族多15個百分點，認為自己在家工作更認真則多6個百分點」。

不過，在家工作也有缺點。布里斯托大學（University of Bristol）認知科學教授柳文道斯基（Stephen Lewandowsky）也指出，當人們對自己的生活擁有更多控制權時，他們的壓力看似可獲減輕，但事實上，人們不一定會因此變得更快樂，也不是每個人都能做出正確、合理的決策。

沒有最好 只有最適合

本文一開始提到的蘇菲辭職後，成為自由工作者兼糕點師傅。她白天跟2隻寵物狗一起在家工作，晚上則去上烘焙課。她說，「我比以前快樂許多。現在我才了解，這世界上確實有可以賺錢、又可以讓你更快樂的方法」。蘇菲似乎參透了大部分人到了中年才會打破的迷思：所謂的理想工作其實只是海市蜃樓，每個人都應該走出屬於自己的一條路。

(中國時報)