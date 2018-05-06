欠缺軟技能 升遷變噩夢一場

2018年05月06日 04:10 中國時報 蔡致仁 ／綜合報導 ／綜合報導

在英國擔任供應鏈與交通物流顧問的克羅斯自述，職業生涯中的最大挫敗並非被開除，而是獲得升遷。他發現自己缺乏「軟技能」，包括領導技能以及能夠快速進入新工作的適應力，以至無法繼續往上爬。

克羅斯說，這種毫無準備的感覺「傷害他的信心」，進而影響工作表現。最後他離開這間待了10年的公司。幸好後來找到其他適合的工作。

美國專業招聘公司羅致恆富創新集團常務董事多梅爾女士說，「如果員工沒有掌握必要的軟技能，那麼升遷可能會適得其反，因為這些軟技能往往是重管理能力的職位所必需的」。

根據美國宏智人資顧問公司統計，認為自己是被迫升遷的員工對新職位不滿程度提高3倍，離職可能性提高2倍。該公司執行長白哈姆說，「如果其他人都不想要這工作，或者自己不願意成為領導者，升遷將事與願違」。

該公司數據顯示，全球近41％的員工晉升是為了得到更多同行的尊重，而29％的員工晉升則是為了津貼和出差機會。白哈姆指出，「人們選擇晉升是因為它代表個人的身份象徵，儘管這種想法是不對的」。

在澳洲布里斯本經營職業管理公司的羅伯茲建議，考慮是否接受升官的人可先做一項心理訓練：認真思考在新職位上工作一天或者一個禮拜的感受，為的是充分想像自己擔任主管職位的情景。羅伯茲說，每個人都應該問自己一個最重要的問題，「我自認是領導者嗎？」

美國田納西州納許維爾一位銷售和行銷專業人才格林整整花了一年，才意識到從銷售部門跳升公司執行長是錯的。

儘管已經做了幾個月的執行長，掌管行銷公司的挑戰仍令他感到力不從心，而且無法維持工作與生活之間的平衡。格林也意識到，他不能只對自己負責，也不得不面對股東的壓力，這讓他筋疲力盡。

經過將近一年的煎熬，他幾乎快要被解雇，最終決定辭職。格林說，「我必須開除自己，因為我無法一禮拜工作80小時」。現在他在一家醫療保健技術公司重返銷售職位。他說，以後他面對升遷契機時會更加謹慎，儘管別人認為這是往上爬。

在美國愛荷華州從事女性主管職能教練的米勒女士建議職場上年紀較輕的員工，如果是為了獲得尊重而接受高階職位，則需要三思而行。她並提醒，在其他公司擔任較低職位或許有其他沒注意到的優點。

米勒表示，她常常需要破除一個迷思：升遷對職業生涯只有好處沒有壞處。她說，「我們不需要害怕往下走以及向後退一步」。

(中國時報)