人生第一次蕭煌奇哽咽走音

2018年05月06日 04:10 中國時報 尤嬿妮 報導

蕭煌奇昨想起母親去年住院一度病危忍不住落淚。（蘇蔓攝）

蕭煌奇5日舉辦「讚聲」演唱會，患呼吸中止症的蕭媽日前剛康復，昨率親友近20人力挺，他想起母親去年3月病危住進加護病房，哽咽說：「我寧願丟掉一切，也要把她保護好、不讓她再受傷害…之前接歌唱節目的主持工作覺得很好，可以讓媽媽每天聽到我唱歌，就像我陪在她身邊一樣，即使薪水很低也要唱給她聽！」

蕭煌奇接觸音樂、踏入歌壇，歸功母親辛苦栽培、全力支持，他昨用台語對蕭媽說：「媽媽我一定會在妳身邊，陪妳過下半輩子。」隨後含淚獻唱〈阿母的情歌〉頻走音，蕭煌奇苦笑喊：「人生第一次！」

邵雨薇當嘉賓

昨吸引滿座768人欣賞，票房約138萬，除了邀邵雨薇擔任嘉賓合唱〈咱結婚好嗎〉，蕭煌奇還化身DJ以報榜方式開場；蕭煌奇感性表示，上周欣賞張學友演唱會，期許自己效法歌神在世界各地演唱廣東歌，「希望我也能把台語歌揚名唱到全世界」！

蕭煌奇透露當時到歌神演唱會後台打招呼，誇張學友全程不看提詞機，學友表示自己看提詞機不會唱歌，蕭笑回：「我也是！」昨演唱會現場備有一台提詞機，他說提詞機是給歌迷跟唱用，「我個人覺得不看提詞機比較感動，希望所有人可以向學友哥看齊，向蕭煌奇看齊。」接著他自爆前年攻蛋拿很多錢出來倒貼，若有人願意投資，不排斥2度攻蛋。

(中國時報)