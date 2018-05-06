張瓊姿吐槽千金「給現金」

郭思瑜（左）和郭思維（右）遺傳張瓊姿的高顏值和好身材。（粘耿豪攝）

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中國時報
專訪
郭思瑜（中）拿手機和媽媽、爸爸、妹妹玩自拍，一家和樂。（粘耿豪攝）

張瓊姿戲裡是百變媽，生活中是浪漫樂觀的雙魚座媽，2個女兒遺傳她的高顏值、豐滿上圍及修長美腿。抗癌中的郭泰源5日接送母女3人受訪，自帶光環引來關注，他氣色不錯，戴上口罩後依舊酷酷的不願入鏡。2個女兒昨提前送皮革製筆袋幫張瓊姿過母親節，收到驚喜的張瓊姿嘟著嘴：「其實可以現金給我就好了。」

張瓊姿打開禮物打趣說：「裡面為什麼是空的，至少要放個100元啊…有些時候女兒真的還滿讓我煩惱和掛心的，這舉動讓我更覺得…」似覺不夠體貼，大女兒郭思瑜說：「失策了，其實我們原本想送紅酒，但媽媽剛訂10箱，也想過送香檳。」聽女兒說完，張瓊姿眼眶已溼，仍感動得對女兒又親又抱，「酒喝完就沒了，筆袋可以當紀念啦。」

郭思瑜、郭思維姊妹都是張瓊姿和郭泰源靠著試管辛苦做出來的，一家人幸福甜蜜。張瓊姿和女兒相處像朋友，她說郭思瑜高中時曾曠課跑到校園某處摺200個小星星，是因為知道她要去大陸拍戲，幫她求平安，郭思瑜說：「是800個不是200，我自己都感動了。」張瓊姿笑著吐槽：「我寧可妳不要曠課，私立學校學費很貴耶。」

曾因爸媽被霸凌

爸媽都是名人，郭思瑜坦言小時候不希望爸媽到學校而讓她被品頭論足，小學時被言語霸凌讓她困擾，她幫老師做事，同學會說「老師喜歡妳只是因為妳爸媽」，她掃地時，同學會說：「不要給她掃，她爸媽會抗議，她是千金小姐，不用做我們這種工作。」讓小小心靈很受傷。那時候希望爸媽不要到學校、老師不要讓同學知道她爸媽是誰。聯絡簿會看到啊？張瓊姿說：「所以我都簽得很草，而且只簽姓。」

(中國時報)

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