林心如憂愛女 回顧童年不識爸媽

林心如昨透露女兒很愛對著霍建華一直叫爸爸。（粘耿豪攝）

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中國時報
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林心如5日受邀擔任嬰兒用品一日店長，透露正在學說話的女兒，「雖然最先學會的是叫『媽媽』，但卻喜歡叫『爸爸』，每次看到老公都會一直叫。」她說，摩羯座女兒個性很固執，每次開車出去玩，都會安排女兒坐在汽車座椅，但最多只能坐20分鐘就會哭鬧，遇到女兒哭鬧只好使出唱歌、玩遊戲等哄騙招數，用盡媽媽耍寶的本能來逗她。

升格當媽後，她每次出門都會帶著「媽媽包」，裡面裝滿玩具，以便哄騙女兒，但女兒脾氣實在太硬，有一次開車去宜蘭，女兒一直哭，還哭到吐了，整個嬰兒座椅都是嘔吐物。

她也說會規定女兒吃完飯才能看電視，女兒若偷瞄電視，她就說：「不准看。」她表示：「寧可現在跟她有點原則，總比以後管不了來得好。」

女兒滿1歲半，她與老公霍建華有空就會帶女兒去公園、動物園玩，她說，一家人出遊時還得戴帽變裝，老公則戴口罩。她笑說，擔心以後女兒長大看照片會問：「到底爸媽長怎樣子？」笑翻在場人。

謝佳見撇大頭症

林心如好友謝佳見不斷被爆大頭症、難搞，包括頻換經紀人、氣哭助理，還堅持房內要擺個人專用洗衣機，是非纏身。他昨出席母親節3C產品活動，淡定一一澄清，最後說有給命理老師看過，提點他這2年口舌多、不要多講話，至少要到2020年才平靜。

林心如、許瑋甯都告訴他：「繼續做自己覺得對的事情，我們都知道要求的Level在哪，人家要怎麼說，真的無法控制。」

(中國時報)

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