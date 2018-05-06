張少懷挑梁男主角最苦

2018年05月06日 04:10 中國時報 徐桐炘 專訪

張少懷搞笑將衛生紙取名為「威爾森」。

張少懷過去總是當搶眼綠葉，這次在國片《市長夫人的秘密》擔當男主角，卻得穿繃帶裝、又被丟進消波塊，然而他不覺得這些場面辛苦，「最辛苦的是當男主角！」擔任配角拍攝天數短，強度也不如主角高，卻能爆發出亮眼表現，「配角一次可以做足！」但身為主角必須顧及全片抑揚起伏，拍攝時間又長，第一周調整體力後才適應步調，不過他堅持拍片之餘不忘慈父之責，絕不將情緒帶回家裡，也不疏遠孩子：「回家就繼續顧小孩！」

該片是導演連奕琦為張少懷量身定做，張少懷發揮冷面笑匠功力，演出表面風光、私下小男人的孬勁。現實中他不是妻管嚴，更不憧憬和父親張菲一樣成為綜藝節目主持人，宣傳時他不愛談私生活，張菲也曾說兒子不希望自己對外談他，張少懷解釋一家人感情很好，只是不希望影響宣傳焦點，「我很不喜歡影響到別人。」堅持不靠爸的他想憑一己之力完成夢想和事業，「這樣成就才是自己的。」

1張衛生紙用3天

張少懷的幽默獨樹一格，一場躺在病床上的戲，必須不停用衛生紙擦鼻涕，他索性把衛生紙塞進鼻孔裡，惹得對戲演員柯佳嬿、鍾瑶爆笑。他幫衛生紙取名為「威爾森」，就像湯姆漢克（Tom Hanks）在《浩劫重生》裡和排球的關係，他將它當成幸運物：「一直跟著我，但每次都有點破損。」連拍3天用同一張也不嫌噁心，還請工作人員妥善保管，都是為符合他對「連戲」的高要求。

把拍戲當做休閒

當初他有機會成為《白米炸彈客》電視版主角，卻因全台語演出而放棄，張少懷擔心影響作品，結果在電影版中飾演主角的弟弟。他坦言曾渴望擔任主角，看著別人演出也會思考如何詮釋這些角色，但他很少積極爭取，即使乍看還未有「代表作」，他選擇相信「運氣」，「拍了那麼久、入圍這麼多次，一次都沒有中，運氣沒到就沒到，繼續做下去！」

「拍戲就是休閒。」張少懷笑言照顧小孩更像工作，但感嘆台灣影劇作品的角色類型不多，選角也保守，盼未來能挑戰不同以往的演出。他透露還有導演夢，不過愛家的他表示會等3、4年後才著手，「因為要一鼓作氣集中精力，等小朋友上學就可以了！」《市長夫人的秘密》11日上映。

(中國時報)