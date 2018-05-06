張家輝瘋電影 老婆拋腦後

2018年05月06日 04:10 中國時報 徐桐炘 報導

張家輝（右）自曝因自私不讓關詠荷復出拍戲。

香港影帝張家輝近日推出第3部執導電影《低壓槽》，接受大陸主持人魯豫訪問時，表示在家庭和電影之間會選擇後者，被視為「電影狂」，他表示：「不好意思，老婆，堅持一下吧，我還是挑電影。」其實他和老婆關詠荷相當恩愛，談起家庭總是滿臉笑意，維持15年婚姻的相處之道也頗令人訝異，竟是因2人都不愛說話，形成安靜專心做自己事的獨特默契。

張家輝透露，當年掛名導演執導鬼片《盂蘭神功》，身旁還有執行導演幫忙，儘管創下好票房，卻不認為是自己作品，更產生欺騙觀眾的自責感，因此立志打造個人創作電影，陸續推出《陀地驅魔人》和《低壓槽》，他自認個性孤僻，所以適合當導演，「導演想要講的話更多，能理解你的人卻沒有這麼多，所以更有口難言、更孤獨。」

曾遇低潮遠走南非

他曾因事業低潮和感情壓力遠走南非8個月，表示當時並沒有放棄自我，因為從小很有自信，反而相信自己會變很強，更不停思考電影：「我對電影還是很有自信的，但是我對人生沒力，我放逐自己的時候，不代表我對我自己演戲沒有能力。」他認為至今的成就不是「堅持」就可以熬出來，而是不斷奮鬥，「只要有力我就用跑的！」《低壓槽》全台上映中。

(中國時報)