解構1988年素還真

2018年05月06日 04:10 中國時報 李承陽 報導

初代素還真手持拂塵，也沿用至今。 （霹靂國際多媒體提供）

素還真出道30年，有許多不一樣的造型。（霹靂國際多媒體提供）

為素還真歡慶30周年的「蓮華誕」活動，日前在台北華山風光落幕，除曝光一系列最新活動，也揭開了最新的主視覺設計，設計概念回到基本設計，點、線、面簡化初代素還真最具特色的眉間部分，建構一目了然的「素還真印象」，同時一語道盡品牌概念「三十還真、還本歸真」。

設計概念源自於素還真的經歷，他經歷千苦萬劫，紅塵烈焰與摯愛難全，然處淤泥而不染，俠心不改，將一身傲骨化圓融智慧，走過30年，所有的劫難昇華成創作意象，「1988年清香白蓮，綻放紅塵；2018年清香白蓮，回歸本真。」

對於設計團隊來說，回歸設計最基本的創作方式，正是以非理性的幾何形式重新解構1988年素還真初登場的經典造型「霹靂金光 素還真」。

擷取色彩重現經典

初登場素還真的造型元素在日後多版造型皆延續許久，因此設計團隊取初登場造型之色彩元素，白髮、金簪、蓮冠，另手持拂塵、金葉；黑色道袍紅黃襯托，身揹紅色劍套等，為其一系列視覺延伸應用色。

其他像是1998年創世狂人版本的素還真，以從東瀛返國的新造型踏上中原故土，卻於嵯岈岸遭白雲嬌娘、九錫君等人埋伏圍殺，一身玄色衣袍、袖口繡有乾卦爻象之亮紅色裝飾，寬大雙肩和大紅色披風則以毛絨滾邊也別具特色。另外還有1993年霹靂狂刀版的素還真，和2009年霹靂天啟版的素還真，都是當年經典之作。

(中國時報)