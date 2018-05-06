星爵洩口風爆雷《星際3》

2018年05月06日 04:10 中國時報 徐桐炘 報導

「星爵」克里斯普萊特因為大嘴巴劇透被外媒嘲笑。

漫威《復仇者聯盟：無限之戰》（《復仇者3》）成為史上最快衝破10億美金（約290億台幣）票房之作，但本集讓許多要角「領便當」，編劇還在受訪時潑冷水說：「我想告訴大家這都是真的，及早接受才能盡快走出傷痛。」影迷卻仍殷切期盼英雄們都能現身下集，好在最近不少主演和導演喬羅素（Joe Russo）開始爆雷，《星際異攻隊》中的星爵、螳螂女和葛摩菈似乎皆有望回歸。

「星爵」克里斯普萊特（Chris Pratt）先宣告《星際異攻隊3》即將開拍，並在祝賀「螳螂女」龐克萊門捷夫（Pom Klementieff）生日快樂時，開心表示期待明年在《星際3》片場見面，被推測2人都將復活，克里斯因此被外媒嘲笑：「『蜘蛛人』湯姆霍蘭（Tom Holland）不是唯一劇透的人了！」

趕拍《阿凡達》續集

前日才在好萊塢星光大道留名的「葛摩菈」柔伊莎達娜（Zoe Saldana）存亡也是一大懸念，角色在《復仇者3》成為「薩諾斯」的祭品，柔伊卻透露今秋將進《復仇者4》劇組，喬羅素也證實她不是真的死亡：「她活在靈魂寶石中。」柔伊主演的《阿凡達》2、3集也正趕拍中，動態拍攝進入尾聲，接下來將前往紐西蘭進行前置和實景拍攝6個月，她開心預告：「我們大概完成了一半！」

(中國時報)