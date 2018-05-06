鮮鱸萃日常養生輕鬆喝

2018年05月06日 04:10 中國時報 策畫游鎮槐 報導何書青

不僅有一條金目鱸魚精華，每包「鮮鱸萃」也加入近年中、西醫都推廣的安迪湯，及膠質滿滿的珍貴花膠。（鮮鱸萃提供、資料照片）

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鱸魚有「開刀魚」的稱號，鱸魚湯是在民間在一道家常料理，燉好一碗鱸魚湯耗時又費力，對於長時間工作及體質虛弱的人非常適合飲用這道料理食補。想要長期靠鱸魚滋補養身、養顏美容，難免讓人心有餘而力不足。現在好康報你知，市面上已有將新鮮鱸魚熬製、萃取成一包包精華的「鮮鱸萃」，不僅喝得到整條鱸魚精華，更加入近年當紅的「安迪湯」和珍貴花膠。養生要從日常做起，想輕鬆養生，鮮鱸萃是很不錯的選擇。

現代人工作忙碌，生活壓力大，飲食攝取營養不均衡的狀況層出不窮，卻沒有時間為自己及家人準備食補，因此，將食材萃取成精華的補品，營養好吸收、省時又便利，成了許多人的首選。「合壹合生物科技」董事長林桂樂，長期經營魚品事業，深知鱸魚的營養對健康好處多多，研發出「鮮鱸萃」，將「半鹹水、低密度養殖」的金目鱸魚，以水和萃取技術製成鱸魚精華，而且魚隻在早上捕獲後就急速冷凍，在未處理前事先做好藥物殘留檢驗，在品質把關方面，相當嚴謹。

蛋白質更易吸收

雞和魚同屬肉類油脂含量較低的白肉，但魚的油脂含量更低，也比雞肉更容易消化。那麼，魚類之中為何又屬鱸魚食補最被推崇呢？營養師余朱青說：「除了富含鈣質、B群、膠質、各種維生素及礦物質等，鱸魚富含優質蛋白相當利於人體消化吸收，能夠補充人體所需的營養元素，無論是身體機能較弱者、婦女或老年人需要身體調理，運用好吸收的優質蛋白質就顯得特別重要，萃取鱸魚精華的飲品，身體更好消化吸收。

而「鮮鱸萃」所使用的金目鱸魚，以半鹹水養殖，更較一般淡水養殖的魚多了DNA、EPA等不飽和脂防酸，對身體各部位的機能都有相當的助益。一包「鮮鱸萃」不僅有一整條金目鱸魚的精華，加入黃耆、紅棗、枸杞製成的安迪湯，另添加花膠，在前置作業泡軟就要花費18小時，以獨家黃金比例調配下，即使沒加入任何添加物，喝起來竟沒有許多人擔心的魚腥味，也不需擔心會有令人討厭的魚鱗、魚刺，對小孩或老年人來說飲用更安全。

花膠富膠原蛋白

安迪湯近年來在中、西醫一致推薦而廣為大眾所喜愛，添加耆補、紅棗、枸杞補充營養，調理身體機能，維持充沛的體能。花膠不僅是筵席名菜，也是海味八珍之一，味道鮮美營養價值很豐富，富含高級膠原蛋白、不飽和脂肪酸、黏多糖、多種維生素及鈣、鋅、鐵、硒等多種微量元素，花膠含有85％的蛋白質，脂肪含量0.2％，是理想的高蛋白低脂肪的食品，不會造成身體的負擔，營養成分容易被人體吸收，具有滋補作用，非常適合現代人滋補、養顏及養生的飲食概念。

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(中國時報)