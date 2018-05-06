被喊梁赫群的爸爸 梁修身引以為傲

2018年05月06日 04:10 中國時報 李承陽 專訪

梁赫群（右）講起父親梁修身，大都懷著敬意。（粘耿豪攝）

第二屆旺旺孝親獎

藝能界有許多星二代，明星父母帶出星二代子女，往往話題十足，資深導演梁修身，也被稱為是「民族英雄」的演員，與節目製作人出身的綜藝掛兒子梁赫群，父子倆型不同、領域不同，難有提攜之處，直到近年來梁赫群開始客串演電影，梁修身才偷偷撥電話給導演打照面，告訴對方：「謝謝你選我兒子。」

父子在圈內的轉變過程恰恰相反，梁修身從演員走到幕後當導演，而梁赫群從製作人走到幕前成為藝人，這樣的身分轉換，也讓梁修身看見了兒子的成績，他說：「現在我去餐廳吃飯，隔壁桌的父母認出我，他們的小孩卻不認識我，但只要他們說『他是梁赫群的爸爸』，小朋友就知道了。」梁赫群補充：「以前別人都說我是梁修身的兒子，現在很多人說梁修身是梁赫群的爸爸。」

對於梁赫群現在的演、藝2科成績，梁修身感性說：「我走在外面，聽到的評價都是可以接受的，我對他來說也是，這是我引以為傲的，沒有光宗耀祖，只要他有成就我就開心。」

對子女一視同仁

聊到孝順，每個兒子自有一套孝順之道，梁赫群表示：「爸爸屬於不怒而威的類型，我們基本上沒有爭吵過，『孝』不敢講，『順從』我做得到，我的方式是報喜不報憂，不讓爸爸擔心。」梁修身也認同兒子的話：「我們沒有爭執，只有急著說服對方，有爭取沒有爭吵。」

梁修身對待子女均一視同仁，「我讀政大EMBA後學到創新，對待兒女有新的想法，每個小孩有不同的親近方式，對梁赫群我喜歡跟他還有孫子一起出去玩，小兒子梁正群則是帶他到舊金山看NBA球賽。」

梁赫群說只有小妹比較特別，「她特別敢講，有一次家庭聚餐，她得知我老婆在做婚禮顧問，突然脫口說自己最近剛好要結婚，餐桌上的家人都不知道，當下聽到傻眼。」

(中國時報)