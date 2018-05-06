梁赫群再調皮梁修身也不體罰

梁赫群（左起）、梁修身、梁正群父子三人都在演藝圈打拚。（資料照片）

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中國時報
專訪

梁赫群在節目上古靈精怪，國中有過一段徹底的叛逆歲月，他曾因為在校念書跟不上進度，去補習班也格格不入，索性把媽媽給的補習費拿來吃喝玩樂，未料事情東窗事發，他為躲避責難就逃家，跟一群高中休學的「待役青年」混舞廳，還睡在大哥哥租的套房裡面長達一周。

梁赫群逃家的事情，媽媽起初也不敢跟梁修身說，當梁修身得知後，透過管道派人把兒子抓到舞廳附近的咖啡廳攤牌，但並沒有任何責罵，更沒有體罰兒子，而是說：「玩夠了嗎？該回去了吧，媽媽很擔心。」回家以後父子互相給出承諾，一方不許蹺家，一方則傾聽兒子的學習狀況。

除此之外，梁赫群小時候還喜歡跟弟弟聯手測試梁修身的底線，在爸爸跟別人講電話時，兩人在旁搗亂，製造噪音，梁赫群笑說：「有一次我們在爸爸旁邊玩飛鏢射積木，因為爸爸要講電話，就用手擋住積木不讓我們玩，結果我弟弟直接用飛鏢射他的手。」

兒子再怎麼調皮，梁修身都不曾動手打小孩，他說，自己小時候接受父親的打罵教育，當年在眷村，家家戶戶都在比打小孩，彷彿打得多，教育愈扎實，「我的教育方式是借鏡我父親，曾經被吊起來打過，打罵對我的身心靈沒有幫助，這個不需要傳承。」他認為小孩長愈大愈需要空間，體罰未必改善。

(中國時報)

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