SUZUKI雙車款風光獲獎

2018年05月06日 04:10 中國時報 報導郭隆富

SUZUKI旗下的IGNIS獲得「最佳進口都會車」殊榮。 圖片提供SUZUKI

SUZUKI以「GO UNIQUE」全新品牌形象與全新產品陣容，於2017年創下輝煌成績，而4月13日甫公布的第13屆「2018車訊風雲獎」中，旗下人氣車款IGNIS和SWIFT分別獲得「最佳進口都會車」與「最佳進口小型車」殊榮，讓SUZUKI稱霸進口小型車領域！

全新SWIFT自去年10月在台上市後，獲得消費者廣大的回響，全新動感造型討喜，車內空間也全面提升，加上完備主被動安全，以66.9萬的國產車價格，展現無比高的C/P值，成為進口小型車中最超值的選擇；也因全方位的表現在「2018車訊風雲獎」拿下「最佳進口小型車」獎項。

IGNIS安全性不打折

2017年重返台灣市場的IGNIS，挾著時下最流行的跨界風格，更有精巧身型，且完全不因是都會車款就忽略安全，標準配備了6具SRS輔助氣囊與ESP電子車身穩定系統，絕對是個性化買家最佳優選；動力系統搭載1.2L DUALJET低油耗引擎，搭配以新世代「HEARTECT」平台所打造、僅865kg之輕量化車身，讓它有著輕盈且靈活地操控表現，「最佳進口都會車」當之無愧。

(中國時報)