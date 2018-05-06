麥森瓷器特展看見大師工藝

2018年05月06日 04:10 中國時報 報導魏嘉虹

酒神盛宴壁畫。 圖片提供麥森

愛在春風裡手鏡。 圖片提供麥森

浪漫龐巴杜夫人壁畫。 圖片提供麥森

星宿傳說。 圖片提供麥森

麥森彩繪大師莉迪亞許倫克＆馬第斯修茲連袂訪台簽名盛會及「錦繡麥森」特展行程

擁有300多年歷史的「歐洲第一名瓷」德國麥森瓷器（Meissen Porcelain），在台的年度特展陸續登場。麥森彩繪大師莉迪亞許倫克（Lydia Schrenk）與瓷偶彩繪大師馬第斯修茲（Matthias Scholz）首度攜帶各自年度力作連袂抵台，並將與台灣頂級瓷器收藏家見面。

彩繪大師莉迪亞許倫克的瓷繪天賦和對創作熱情，仿若與生俱來。莉迪亞大師是非常用功的畫家，許多作品的創作靈感和珍貴素材，都是從麥森瓷工坊300餘年歷史檔案中的瓷器和銅版雕刻繪畫中挖掘出來的，進而重現的美麗經典。

瓷偶彩繪大師馬第斯修茲，因在麥森的瓷畫培訓課程裡表現優異，被麥森雕塑大師彼特史壯（Peter Strang）嚴選為藝術研討會成員，並從1995年開始進行復刻名家作品。翌年，才華洋溢的他即開始創作屬於自己的瓷器雕塑品。今年特展有不少精彩的瓷偶作品，就是由馬第斯修茲彩繪、彼特史壯雕塑，兩位藝術家共同攜手完成的。

這次特展中，外型奢華大度、彩繪華麗耀眼的明星是「世紀之嬌」花瓶。1862年，英國倫敦舉辦「第三屆世界博覽會」，德國麥森瓷工坊就在這場盛會裡，展示了這件高達82公分、瓷藝精湛的雙耳花瓶，驚豔全場。歐洲的瓷器史和美學藝術史，自此邁向新的里程與新的指標。這次特展的「世紀之嬌」花瓶，就是經由麥森彩繪大師莉迪亞之手，重現1862年的歷史榮光。

「星宿傳奇」花瓶是另一個焦點。在莉迪亞大師的奇幻彩筆下，這款布滿天際星宿的璀璨花瓶，出現諸多希臘羅馬神話裡的人物。寶藍的燦爛夜空，除十二星座外，一些鮮為人知的星座也一併收納，使這款亮麗花瓶與閃耀星空更接近真實和眩目迷人。

其他如特展裡較少出現的瓷偶系列，以及限量版的鋼筆系列，都是這次特展的珍稀品。尤其是麥森「國寶級」瓷偶大師的彼特史壯，他濃厚的現代藝術風格作品，不但讓收藏家藉此理解麥森瓷畫家精彩風格的多元性，更得以豐富收藏品項的陣容。

(中國時報)