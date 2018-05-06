視訊學英語tutorJr客製化教學

2018年05月06日 04:10 中國時報 報導王儒哲

全台最大青少兒教育平台tutorJr已於4月28日舉辦第一屆「夢想舞台」學員演出活動，湧進全台40位學員在TutorABC-T館展現發揮無限創意，讓陪同的家長了解孩子無限的思考力與無窮的學習力，讓英文實際應用於生活中。

在少子化的影響下，父母對於孩子的教育投資比重逐漸增加，尤其是期望孩子從小開始培養國際化視野，未來就可以自信面對挑戰。有鑑於此，英文就扮演著重要角色，tutorJr總經理黃嘉綺表示：「TutorABC專為5～18歲青少兒發展一套線上教育的平台tutorJr，代表小朋友也是第二代的含義，自主研發的DCGS動態課程系統（Dynamic Course Generation System），透過個性化教學，讓學習發生效果、學習充滿樂趣，以學生為中心、技術為核心，透過累積的大數據讓孩子依天賦、興趣發展，再利用AI系統演算進行分析，找出最適合的專業歐美外師及教材，讓孩子不用出國留學也能說出流利英語。」

40位參加演出的小朋友，皆是正在使用tutorJr線上教育平台的學員。因平常透過視訊的方式與全球外籍教師即時互動對話，每位學員現場展現英文學習成果，流利的程度讓知名主播也是新手媽媽張宇感到佩服，並鼓勵現場小朋友勇敢表現自己，實現自己的夢想。品牌網址：www.tutorJr.com。

(中國時報)