金車噶瑪蘭威士忌 寫台灣傳奇

噶瑪蘭威士忌於2018 SFWSC中一舉拿下9面雙金牌與4面金牌，受到高度肯定。　圖片提供金車噶瑪蘭

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中國時報
報導王儒哲
其他產區最佳威士忌、雙金牌金車頂極指揮單一麥芽威士忌。　圖片提供金車噶瑪蘭
2018獲獎酒款

2018年舊金山世界烈酒競賽（San Francisco World Spirits Competition, SFWSC）於美國時間5月1日正式揭曉評比結果，金車噶瑪蘭威士忌一舉拿下9面雙金牌（DOUBLE GOLD MEDAL）與4面金牌（GOLD MEDAL），其中「金車頂極指揮單一麥芽威士忌」更獲頒「其他產區最佳單一麥芽威士忌（Best Other Single Malt Whiskey）」最高殊榮，金車頂極指揮是全系列威士忌中，唯一直接以金車命名之酒款，此次SFWSC受評審一致青睞，獲得「細緻且富有深度的多層次酒體，是相當優雅的一款單一麥芽威士忌」的高度評價。

舊金山世界烈酒競賽（San Francisco World Spirits Competition，SFWSC）於2000年創立，為美國第一個國際性綜合烈酒評比大賽。比賽由美國專業且知名的威士忌專家以公平、公正之盲飲進行評比，是全世界威士忌產業的年度盛事，今年參賽酒款數量創下18年來新高，共計有超過2200款酒一同參與，比賽結果分為5等級：雙金牌、金牌、銀牌、銅牌、不分類。今年金車噶瑪蘭再度創下歷年佳績，一舉拿下9面雙金牌與4面金牌。

金車噶瑪蘭每年不斷締造佳績，上市短短10年，已在全球各大國際競賽中累積270面以上的金牌，不斷改寫全球威士忌歷史，創造屬於台灣的威士忌傳奇。

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(中國時報)

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