表裡如一 做個風格紳士

2018年05月06日 04:10 中國時報 周子傑 、 黃唯淯 圖片提供各品牌 場地提供格蘭西服、高梧集 攝影 石智中 、 林晉加 報導圖片提供各品牌 場地提供格蘭西服、高梧集 攝影

Rolex蠔式恆動日誌型41腕表，表徑41mm，精鋼表殼及鍊帶搭配白金材質三角坑紋表圈／3235型雙向自動上鍊機芯，價格30萬3000元。（圖片提供各品牌）

PiagetPolo S系列大三針腕表，表徑42mm，精鋼表殼及表帶／1110P自動上鍊機芯，價格35萬2000元（圖片提供各品牌）

MontblancHeritage Chronometrie傳承精密計時系列自動腕表，表徑40mm，精鋼表殼／自動上鍊機芯／大三針設計／日期窗，價格8萬500元。（圖片提供各品牌）

Seiko日本七寶琺瑯Presage限量款，表徑40mm，精鋼表殼／七寶琺瑯面盤／自動上鍊機芯，限量2500只，價格約5萬3000元。（圖片提供各品牌）

Omega海馬系列1948年大師天文台復刻鱘魚皮表帶腕表，表徑38mm，精鋼表殼／大師天文台同軸擒縱機芯，限量1948只，售價20萬1500元。（圖片提供各品牌）

Tissot杜魯爾系列男款，表徑42mm，精鋼表殼／自動上鍊80小時動力儲存，價格2萬3600元。（圖片提供各品牌）

CitizenEco Drive One超薄腕表，表徑37mm，金屬陶瓷表殼／鋁鈦碳合金表圈／光動能機芯，限量1000只，價格約19萬8000元。（圖片提供各品牌）

（圖片提供各品牌）

（圖片提供各品牌）

近年來拜《Suit Walk》之賜，台灣多了許多懂穿西裝的人，他們懂得服裝搭配，也懂配件如口袋巾、胸針等等配件的使用時機，但腕表仍舊是拼湊出他們強烈個人風格中的最後一塊拼圖，而怎麼選、如何戴，也是這些紳士們該學的一堂課。

現代時髦派凸顯個人魅力

靈活轉換正式休閒場合才是好腕表

傳統上，正裝表（Dress Watch）便是那些穿著正裝、出席正式場合所佩戴之腕表。它的設計簡潔不花俏，也不走繁複功能路線（此與表殼厚度有關），舉凡渾圓、精巧且纖薄的外型、面盤上優雅素淨的三針配置，以及斯文皮表帶的搭配，皆是多數人想到正裝表時腦袋浮現的第一印象。不過，隨著生活方式的改變，正式與休閒場合分野逐漸模糊，就連西裝的穿著方式及其搭配，相較過去都有顯著的變化，所謂正裝表，如今也該迎來更寬鬆且貼近生活的認定標準。

愛彼（Audemars Piguet）的皇家橡樹系列自1972年推出以來，便確立了「高階／奢華運動表」這個在當年堪稱前衛的類別。隨著時光推移，這種腕表反而貼近今日快節奏的都會生活，同時賦予高街裝扮最耀眼的存在。穿著西裝上工的新貴階級，下了班很少特地回家換裝，直接鬆開或乾脆拿下領帶，便能以輕鬆的面貌趕赴私人聚會及派對。一只能靈活轉換於正式及休閒場合，且在任何場合盡顯個人品味及風格的腕表，才是最得體的正裝表。

於是，以樸素的白色三針面盤配上黑色表帶的傳統正裝表樣貌，此時倒顯得有些拘謹且放不開了，那些備有時髦藍色面盤、帶有環球商務菁英色彩的時區功能，以及符合實際佩戴需求、防刮耐磨且能下水的金屬鍊帶，才更貼近新派正裝表的形象。

正裝表運動表界線模糊

服膺於現代生活方式而來的新穎設計，好比表帶快拆模式，則進一步賦予腕表轉換自如的風格面貌，讓正裝表及運動表的界線不再。讓佩戴者盡情享受當下，同時靈活展現個人魅力，便是為現代人定義的腕表設計王道。

傳統本格派遵守4原則

乾淨表面 指針簡潔 服貼手腕 大小適中

很多人無法理解所謂正裝腕表存在的意義，於是看過不少人將潛水表、計時腕表或是卡通表、電子表拿來搭西裝，不止看了刺眼，也讓人覺得配件挑選不夠謹慎。如果我們要強調正統的紳士腕表，它應該要有以下輪廓：乾淨的面盤顏色、簡潔俐落的指針設計、服貼手腕的程度、適中的大小。

首選沉穩色系

會強調這些原則，原因在於以傳統形態的白襯衫黑西裝中，能相當程度的將腕表與西裝融為一體是一大原則，想想開會或是晚宴時手上的五彩繽紛珠寶表閃的對方眼睛都睜不開，會是得體的一件事？於是黑、白，或是沉穩色系的面盤是一時之選，搭配精鋼表殼或K金表殼（視你當日西服的顏色），都能有不錯顏色搭配。

而簡潔俐落的指針設計則是為了營造配戴者的優雅談吐，一般來說棒型、柱狀或菱型指針多用於功能表款，如潛水、登山等，為的是營造一目瞭然的視覺感；而偏優雅調性的柳葉形或英姿颯爽的劍形針則是為了調和面盤布局的人文味，也是紳士腕表的大宗。

表徑不逾42mm

而最重要的，關乎這只腕表是否合襯你的西服，最大的重點在於服貼度和表徑。照理來說，過於碩大的腕表，除非是為了要與身上的西服戴出反差，否則以亞洲人的身型，大於44mm的腕表都不適合，更遑論某些強調軍用特色，或風格強烈的腕表。如果以日常Office desk文書職做為起點，發想與西裝合拍的腕表表徑應該落在38～40mm之間，若身型較瘦小或高大，則可加碼將範圍落在36～42mm。而腕表的厚度則以扣上襯衫後，表能自由在腕間移動自如，不會在抬手看時間後，手落下時腕表卡住西裝為原則。

(中國時報)