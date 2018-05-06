《台北‧職人食代》道地美食指南

臺北市觀光傳播局邀請王瑞瑤、毛奇、林家昌、梁旅珠、魚夫、焦桐、番紅花、楊子慧、蔡珠兒、諶淑婷等10位知名飲食作家聯合執筆，出版新書《台北‧職人食代》。

友善列印
中國時報
報導謝曼婷

你真正了解屬於台北的在地滋味嗎？你曾好奇台北美食背後的靈魂人物嗎？不讓米其林指南專美於前，臺北市觀光傳播局邀請王瑞瑤、毛奇、林家昌、梁旅珠、魚夫、焦桐、番紅花、楊子慧、蔡珠兒、諶淑婷等10位知名飲食作家聯合執筆，出版新書《台北‧職人食代》，收錄10家歷經歲月淬鍊的美食老店故事，帶領旅客一探道地美食背後的職人身影；作家更加碼推薦40家好店，只要按「台北‧經典五十美食地圖」一一走訪，就能吃盡台北的美味！

今年，《臺北米其林指南》在萬眾期待下問世，無論是平價親民的必比登小吃，或是星光閃耀的精緻餐飲，皆向世界展現了台北美食的實力。然而，在西方評鑑之外，若能加入在地人的美食觀點，想必能為台北飲食文化增添自信的底氣。

經典人情味滿溢

《台北‧職人食代》以不同世代的聲音，娓娓道來資深美食職人的故事：番紅花造訪金蓬萊遵古台菜餐廳，呈現出主廚陳博璿志在傳承經典台菜、燃燒不輟的職人魂；大三元酒樓董事長邱靜惠凡事親力親為，讓楊子慧深切體會滿溢人情味的待客風範。職人們的一刀一鏟一問候，莫不用心至深，是台北美食所蘊含的軟實力。

《台北‧職人食代》每本售價250元，請至臺北市政府出版品紀念品展售中心、國家書店、五南文化廣場、三民書局、誠品書店、金石堂等全台各大書店及博客來網路書店購買，或電洽（02）27208889／1999轉7564詢問。（臺北市觀光傳播局廣告）

(中國時報)

表裡如一 做個風格紳士 福隆沙雕季76作品鬥豔

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。