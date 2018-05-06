《台北‧職人食代》道地美食指南

2018年05月06日 04:10 中國時報 報導謝曼婷

你真正了解屬於台北的在地滋味嗎？你曾好奇台北美食背後的靈魂人物嗎？不讓米其林指南專美於前，臺北市觀光傳播局邀請王瑞瑤、毛奇、林家昌、梁旅珠、魚夫、焦桐、番紅花、楊子慧、蔡珠兒、諶淑婷等10位知名飲食作家聯合執筆，出版新書《台北‧職人食代》，收錄10家歷經歲月淬鍊的美食老店故事，帶領旅客一探道地美食背後的職人身影；作家更加碼推薦40家好店，只要按「台北‧經典五十美食地圖」一一走訪，就能吃盡台北的美味！

今年，《臺北米其林指南》在萬眾期待下問世，無論是平價親民的必比登小吃，或是星光閃耀的精緻餐飲，皆向世界展現了台北美食的實力。然而，在西方評鑑之外，若能加入在地人的美食觀點，想必能為台北飲食文化增添自信的底氣。

經典人情味滿溢

《台北‧職人食代》以不同世代的聲音，娓娓道來資深美食職人的故事：番紅花造訪金蓬萊遵古台菜餐廳，呈現出主廚陳博璿志在傳承經典台菜、燃燒不輟的職人魂；大三元酒樓董事長邱靜惠凡事親力親為，讓楊子慧深切體會滿溢人情味的待客風範。職人們的一刀一鏟一問候，莫不用心至深，是台北美食所蘊含的軟實力。

《台北‧職人食代》每本售價250元，請至臺北市政府出版品紀念品展售中心、國家書店、五南文化廣場、三民書局、誠品書店、金石堂等全台各大書店及博客來網路書店購買，或電洽（02）27208889／1999轉7564詢問。（臺北市觀光傳播局廣告）

(中國時報)