福隆沙雕季76作品鬥豔

2018年05月06日 04:10 中國時報 報導鄧盛宇

2018福隆國際沙雕藝術季4月21日於福隆海水域場熱鬧開展，今年主題「金沙奇航愛與勇氣的冒險之旅」，為期86天的展期，邀請13國28位的國際沙雕師齊聚福隆，打造出76座精彩作品。開幕式中，同時揭曉2018福隆國際沙雕大賽得獎名單，來自比利時沙雕師Irina Sokolova榮獲冠軍。

本屆福隆沙雕季主題融入交通部觀光局「海灣旅遊年」意象，打造出台灣特色島嶼，讓走入沙雕展的民眾，就像是開啟一場刺激的航海冒險之旅。而今年國際沙雕大賽由13國共20位沙雕師參與，配合將在台中登場的世界花卉博覽會，以「花」為主題打造「花之島」，經過3天激烈的競賽後由比利時沙雕師Irina Sokolova以「Inspiration」主題作品榮獲冠軍，而日本沙雕師保坂俊彥則以「鏡の中の花園」獲得第2名，中國沙雕師王杰以「國色天香」獲得第3名，同時他也得到沙雕師互評最高評價金鏟獎。

除了看沙雕，更要玩沙雕，今年主雕還要顛覆遊客視覺感官，以「顛倒」為題的主沙雕，高度達10公尺，並投入超過10名沙雕師耗時15天雕塑，作品以透過鏡像方式呈現，鏡中城市上下對稱顛倒，宛如電影顛倒世界，在合影時還能有超美翅膀讓你飛翔！

位於福隆海水浴場旁的福容大飯店福隆也推出「福隆金沙奇航冒險趣」一泊二食住房專案，6/15前下訂享早鳥優惠價每房每晚7215元起，除有活力早餐外，另有超值晚餐西式／中式／火鍋三選一，還加贈夜訪沙蟹行程或趴板活動二選一，專案期間自4/21～7/15止！活動期間內入住任一專案，或用餐消費滿3000元還可再抽三陽重機SB300（價值19萬2000元），把握今年的夏天，來福隆看沙雕、玩海邊、抽重機！詳情請洽官網www.fullon-hotels.com.tw/fl/，或撥打訂房專線（02）2499-1188。

(中國時報)