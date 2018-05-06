裙襬搖搖安禾佑B組冠軍

2018年05月06日 04:10 中國時報 報導鄧盛宇

為期3天的2018安妮卡觀瀾湖青少年女子邀請賽於4月25日正式開打，今年是深圳觀瀾湖高爾夫球會和高爾夫球名將安妮卡索倫斯坦攜手合作舉辦安妮卡觀瀾湖青少年女子邀請賽的第8年，比賽場地位於觀瀾湖東莞球會五個Course當中的安妮卡Course舉行，安妮卡Course傍山而建，球道蜿蜒而具有相當的坡度起伏，可說是每一洞都有抓鳥或吞柏忌的機會；今年共有107位選手參賽，除了大陸本地的選手，也有來自台灣、香港、新加坡、馬來西亞、菲律賓、日本、紐西蘭、美國等選手參加。

3天的比桿賽會將A、B組選手之總桿數做總排名，總冠軍可以獲得前往美國參加安妮卡基金會與美國青少年高爾夫協會共同舉辦的安妮卡邀請賽。此次代表裙襬搖搖高爾夫基金會參賽的選手B組菁英小將精銳盡出，其中裙襬搖搖與美麗華高爾夫鄉村俱樂部培訓選手安禾佑力圖重現2016年總冠軍之光榮，爭取再次前往美國的機會。

賽事單位藉由這次難得的機會於4月24日安排教學活動，由安妮卡索倫斯坦親自傳授擊球祕訣給在場的年輕選手們，也給予大家很多熱身、切桿、鐵桿等實用的建議，而在趣味競賽的環節中，由台灣選手組成的兩隊便囊括冠軍和季軍，安妮卡女士非常讚賞，尤其是選手精準擊球的能力。

此次為期3天的比賽可說是競爭激烈，賽況跌宕起伏，裙襬搖搖高爾夫基金會的代表隊以安禾佑為首拿下總排名亞軍和B組冠軍的好成績，黃亭瑄以總桿數223桿拿下B組亞軍，許淮茜以231桿季軍坐收，A組的周翊庭以總桿數221桿力抗對手並列第二，小選手們以豐碩的戰果和亮眼的成績為2018安妮卡觀瀾湖青少年女子邀請賽畫下圓滿的句點。

(中國時報)