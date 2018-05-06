《浪漫劇場》玩轉色彩談愛

2018年05月06日 04:10 中國時報 李承陽 報導

在漫畫與小說改編電影當道的日本影壇當中，《今夜，在浪漫劇場與妳相遇》可說是難能可貴的存在，本片企畫製作人稻葉直人表示：「應該要有只能在電影院享受，而且更加引人入勝的原創故事才行！」基於這個想法，電影經歷9年製作，成功讓漂亮公主從黑白電影中一躍而出，來到彩色的現實世界。

特別的是，片中出現的電影院、服裝與拍攝地點，劇組都徹底考察，被選出來的服裝，都配合女主角的心境而改變色彩，巧妙用顏色詮釋情緒、表達角色間的情意，追求極致的色彩表現。

本片時代背景設定在1960年有其原因，由於這是由電影逐漸轉換到電視的年代，彩色電視就是在1958年開始播放，1960年則是電影觀眾急遽減少的轉換期。本片傳遞出對這些電影的思念，默默帶出「隨著時代變化，從眾人記憶中逐漸被淡忘的這些電影」這個主題。

電影在日本上映後引發轟動討論，不僅強勢榮登日本電影票房冠軍，總票房更轟動賣破10億日幣，並被觀眾力讚「年度最浪漫催淚電影」，劇組也特別針對到場觀眾做統計，感動度高達90.9％，滿意度更直逼91.5％。

導演武內英樹自詡浪漫主義者，曾執導過《交響情人夢最終樂章》、《羅馬浴場》系列，他透露初次閱讀劇本就感動到痛哭失聲，執導時在前半段喜劇以及後半段揪心劇情間的調合下足苦工。電影11日在台上映。

(中國時報)