張正中 新紫砂概念先行者

2018年05月06日 04:10 中國時報 報導何志平

張正中，《年輪》，2016年。（張正中提供）

張正中，《脫穎》，2014年。（張正中提供）

喝茶是一種生活，也是一種藝術。看著有「中國紫砂優秀青年陶藝家」稱號的工藝美術大師張正中泡茶，細細品嘗來自台灣的老茶，更是一種享受。

熟悉張正中的朋友都知道其酷愛喝茶，他語意深遠的說：「做壺者，一定要為泡茶而做；而喝茶，更是做壺人的必修課。」他說，多年前曾在台灣的朋友家初嘗普洱，入口的茶湯渾厚甘純、香氣濃郁，當下即愛上普洱，也愛上台灣的老茶，更在2000年左右陸續走訪雲南各大名山，品嘗不同品種的普洱，積累他對「茶」本身傳達出的悠久文化底蘊。

新紫砂概念引領潮流

近年來「新紫砂概念」引發傳統派與學院派的各自表述，也局部改變紫砂收藏者的思考模式，加上顧景舟的堪稱孤品的花貨《松鼠葡萄十頭組》創下8960萬人民幣的天價，讓紫砂壺2008年在中國出現第一次拍賣會專場後，整整紅火了十年。所謂「新紫砂觀念」一般認為是意圖從「實用性」為主概念，漸次的轉為向上追求製壺「藝術性」的追求，因為一把壺必須具備藝術性才有收藏價值。

被譽為學院派中將傳統與創新融合的典範代表的張正中認為，紫砂發展到現在應該達到高峰期，但只談工藝的確不是我們追求的唯一目標，它不單是材料價值，工藝價值，更應該有文化和藝術價值的高度。所以不論是新秀或實力派都應該時刻去反思這個問題。

他說，紫砂的傳統不僅是去臨摹古代的器形，每個時代都應該有屬於那個時代的背景和特徵，我們要學習的是傳統文化與古人的精神，而要在模仿古器後做出更好、更新的創作。的確，時間不可能讓生活回到過去，但這些美好的文化，重要的傳統資產，若能透過從傳統中不斷創新，才能留下時代的烙印。

張正中的作品中傳統花貨不多，主要的作品概分為自然意象及偏抽象或陶藝，這兩部分隱然具有後現代主義的藝術風格。尤其在「意象」的創作開啟紫砂的另一種可能性，他把金屬、水及石頭等大自然意象轉為創作的「意境」，這樣作法讓他作品的材質及質感升華到藝術的層次，形成「學院派」鮮明的特徵，更被認為是撐起新紫砂的重要關鍵，從而奠定他在中國紫砂界的重要地位。

藉工藝達到上釉的效果

對此，張正中簡單說明，製作壺會先設計圖紙，然後開始造型，而每個造型都需要設計一套工具。很多人只是看到一個壺，忽略其背後繁瑣的工序，尤其陶瓷都靠上釉來掩蓋粗糙，但紫砂卻靠工藝來達到上釉的效果。不過他也語重心長的表示，現在的紫砂壺仍多停留在工藝層次上，普遍缺乏思想性。在精純工藝下要對作品賦予一些思想與靈魂，這樣的作品才有價值性。

具後現代主義藝術風格

自2004年被評為「中國紫砂十二精英」後，這位研究員級高級工藝美術師張正中就成為新一代紫砂藝術之路的開創者。尤其他的作品結合功能性、極致工藝、及人文思想，充分體現出江南文人感性的傳統文化特徵，而其特有的「感性創造」在理性的紫砂世界中獨樹一幟。張正中認為，紫砂藝術有嚴謹的工藝，獨特性的審美價值，以及悠久的文化內涵，若能再結合這個時代的特徵，才能真正承續傳統並發揚紫砂藝術的精神。

前年張正中受邀在台灣展出榮獲第四屆中國工藝美術大師精品博覽會金獎的代表作紫砂壺珍品《大年輪》，也是國內少見的當代大師級名壺。該壺巧妙的將自然意象運用在設計中，讓整體風格傳達濃烈的滄桑之感卻又極具傳統韻味，在外觀上明顯的肌理色澤細膩入微，讓人生出莫名的內心觸動。直叫觀者敬佩這位藝術大家在仿真、仿自然的創作功力上令人嘆為觀止，並深深感受到他想傳達的紫砂藝術文化精髓。

藝術典藏圈

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(中國時報)