政黨惡鬥撕裂台灣！6成民眾不滿藍綠

藍綠立委爆發衝突屢見不鮮，民調顯示，6成民眾不滿政黨惡鬥引發對立。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導
無色覺醒民調

政黨惡鬥引發對立，根據旺旺中時媒體集團最新民調，無論國民黨或民進黨，都有近6成民眾對其表現不滿，自認政黨中立者已達56.6％，逾6成民眾希望台灣能形成超越藍綠、真為台灣著想的第三力量出現。

56.6％自認為政黨中立

蔡政府上任即將滿兩周年，各種爭議和衝突不斷，過去藍綠基本盤至少都在3成以上，歷經藍綠對立、撕裂台灣，藍綠傳統支持者對兩黨的支持已經降溫。

根據旺旺中時委託艾普羅民調公司進行的調查，認為自己政黨傾向偏國民黨的有15.5％，偏民進黨的12.7％，泛藍3.2％，泛綠0.9％，其餘政黨都在1％上下，自認為政黨中立者高達56.6％，另有9.1％無反應。

學歷愈高對兩黨愈不滿

在政黨滿意度方面，僅18.3％民眾對民進黨目前的表現滿意，不滿意者高達59.9％；對國民黨的表現也只有17.3％滿意，不滿意者也是59.9％。

對民進黨表現最不滿的年齡層以40至49歲，以及50至59歲中壯族群比例最高，達70.4％和67.7％，20至29歲年輕族群也有過半數表示不滿意。對國民黨表現則以40至49歲及30至39歲族群不滿意比例最高。

學歷愈高的民眾對民進黨和國民黨的表現愈不滿，專科和大學以上學歷者，對民進黨的不滿意達68.8％和67.2％，對國民黨不滿意者，更達72.5％和66.2％。

值得注意的是，即使是國民黨和泛藍支持者，對國民黨不滿意者也高達60.5％，比起滿意者33.3％高出近一倍；民進黨和泛綠支持者對民進黨的滿意度雖然過半，但也有38％不滿意；政黨中立選民對國民黨和民進黨的滿意度更只有13.6％和14.8％。

逾6成盼形成第三力量

高達82.3％民眾認為當前台灣藍綠政黨對立情形嚴重，認為不嚴重者僅5.9％，77.2％民眾認為藍綠政黨對立已嚴重撕裂台灣社會，民調也顯示，60.7％民眾希望台灣能形成超越藍綠的第三力量，表示「不希望」的只有19.7％。

對藍綠對立感受最深的是20至29歲的年輕族群，88.9％認為情況嚴重，最希望形成第三力量的也以年輕族群最高，達69.8％，其次是50至59歲的群眾，66.4％希望出現第三勢力。

(中國時報)

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