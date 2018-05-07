新聞透視－白宮批陸 意在增加談判籌碼

2018年05月07日 04:10 中國時報 楊家鑫

美國白宮聲明，反對中國大陸試圖強迫私營企業使用特定政治用語，希望陸方停止威脅與脅迫美國的航空公司與人民。華盛頓此舉，對台灣雖是好事，但因陸美貿易戰首輪協商甫破局，時間敏感之餘，也引發外界臆測，美國似乎有重打「台灣牌」的意味。只是看在台灣眼裡，切莫高興太早，畢竟在陸美角力的棋盤上，台灣只能小心再三，才不會惹火上身。

敏感時間點 謹慎應對

大陸民航局4月25日曾致函36家包括多家美國航空在內的外國航空公司，要求其不得將台港澳標註為「國家」。美國白宮昨日發表聲明嚴詞批評稱，強烈反對大陸脅迫私人企業使用特定政治性用語。

平心而論，川普政府在此事表達力挺我方之意，對台灣來說，本應該是好事一件；但若是考量到，白宮發表聲明的時間點，距離美國談判代表團離開北京僅隔一天，這份「天上掉下來的禮物」，似乎成為台灣方面不可承受之重。

事實上，大陸要求聯航與美航做出上述調整，並非是這一兩天的事，而是一個多禮拜之前，當時不見美國白宮吭聲半句，與昨日措辭嚴厲的態度，可謂天壤之別。顯而易見的是，美國此時挺台，恐怕事有蹊蹺。

首輪陸美貿易談判，美方原本信心滿滿有備而來，希望能讓北京當局一舉讓步，只是面對大陸立場堅定，雙方首輪談判只能以「各說各話」收場。無庸置疑，「台灣問題」此時再度成為美國總統川普，拉抬自身第二輪談判的絕佳籌碼。

美國有意再打「台灣牌」，顯而易見的是為了施壓北京，並非單純向台灣方面「示愛」。正因為如此，台灣方面此時最好的應對方式，絕非見獵心喜，急著向美國投懷送抱「表忠」，而是更須小心接招、謹慎應對。

台灣利益 務求最大化

坦白說，眼下台灣最好是「以不變應萬變」，畢竟陸美貿易角力這齣戲，短時間要落幕恐非易事，夾在陸美兩頭大象間，台灣若是貿然出頭，不只容易淪為任一方的籌碼，弄不好還容易形成「裡外不是人」的窘況。

換言之，針對華盛頓的「好意」，台灣當然可以接受，但卻不適宜大張旗鼓，更不該「打蛇隨棍上」，以此來挑釁北京當局；畢竟對台灣來說，惟有在陸美之間取得平衡的角色，才能將台灣利益最大化。

(中國時報)