陸嗆「美講什麼 不能改變一中」

2018年05月07日 04:10 中國時報 江靜玲 、 陳柏廷 ／華盛頓-台北綜合報導 ／華盛頓-台北綜合報導

大陸民航局發函要求美國航空公司在其網站上不得把台灣、香港和澳門列為「國家」，美國白宮5日發出聲明指稱，這是「歐威爾式荒誕」（Orwellian nonsense），川普總統將與美國人民站在一起抵制中國共產黨將北京的政治正確強加於美國公司和美國公民。大陸則回嗆指出，無論美方講什麼話，都改變不了世界上只有一個中國、港澳台地區是中國領土不可分割的一部分的客觀事實。

美國財政部長穆努欽率領的川普政府經貿代表團結束與陸方談判返回華府，並於今天向川普總統進行簡報，白宮隨後發布了此一針對北京措辭嚴厲的聲明。白宮在聲明說，4月25日，中國民航局致涵36家外國航空公司，其中包括多家美國航空公司，要求營運商改變其網站和宣傳廣告中有關「台灣」、「香港」和「澳門」的稱謂，以便符合中國共產黨的標準。

聲明指稱， 這是「歐威爾式荒誕」（Orwellian nonsense），也是中國共產黨將其政治觀點強加於美國公民和私營公司趨勢的一部分。白宮表示，大陸內部對網路的打壓舉世聞名，北京向美國人和其他自由世界出口其審查制度和政治正確性的努力將受到抵制。

白宮說，美國尊重私營公司客戶互動的廣泛自由，無論在美國還是國外，這對健全的全球市場至關重要。美國強烈反對大陸試圖迫使私營公司在其公開的資訊中使用帶政治含義的語言。 聲明最後呼籲大陸停止威脅和脅迫美國的航空公司和公民。一般認為，川普政府此舉透露出穆努欽一行與陸方的談判艱困，美方刻意藉此傳遞出對大陸不假辭色的強硬立場。

此外，川普周六到Ohio參加黨內活動，與中小企業及鋼鐵工人會面，放話要整頓與大陸的貿易關係，不能再讓陸單方面從美方獲利。他說自己尊敬習近平，但他不能忍受雙方的貿易逆差。

大陸外交部發言人耿爽6日表示，無論美方講什麼話，都改變不了世界上只有一個中國、港澳台地區是中國領土不可分割的一部分的客觀事實。大陸將會繼續按照一個中國原則處理與外國的關係。同時必須指出，在陸經營的外國企業應當尊重中國的主權和領土完整，遵守大陸法律，尊重大陸人民民族感情。

(中國時報)