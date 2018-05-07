蔡讚美仗義執言 也為其商業利益

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中國時報
／台北報導

大陸要求美國航空公司不得將台灣標註為國家，遭美國回批是「胡言亂語」，蔡英文總統昨天表示，這是美國的仗義執言，也是為了其商業利益。至於兩岸是否可能如南北韓的「文金會」？她說，台灣也希望看到相互尊重、對等且不涉政治前提的開始。

蔡英文總統昨天接受台視專訪，預計今明兩天播出，對美方的作法，蔡英文表示，美國譴責大陸，對台灣來講，某種程度是仗義執言，但從美方發表的聲明來看，其實是為了他們自己本身的利益，亦即他們的商業機構不能被一個外國的政府以政治壓力來干預。

對此，藍委認為，北京此舉無助於兩岸和諧發展，台灣變成美中角力的籌碼，恐非大陸所樂見；綠委則直言，北京的要求很沒有禮貌。

外交部昨指出，針對「中國政府」企圖壓迫美國等外籍航空公司，須以特定政治意涵文字指稱台灣一事，美國白宮5日以發布聲明方式，表達其「強烈反對」立場，外交部對此，表示誠摯感謝。

外交部強調，國際社會應正視中國干預各國企業營運的蠻橫做法及不良意圖，並發揮道德勇氣抗拒中方無理要求。

藍委呂玉玲指出，在兩岸關係僵持、彼此競爭下，北京的打壓已非首次，追根究柢，乃是蔡英文總統不願意放棄政治意識形態，與大陸協商所導致。

呂玉玲認為指出，台灣在兩岸關係中，已從過去的平等互惠，到現在逐步走向被動，如果我方只有發新聞稿指責、宣示、呼籲，而沒有任何實質作為，台灣在兩岸關係，甚至於整個東亞區域來看，只會更加艱困，兩岸還是要重啟協商才是正辦。

(中國時報)

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