美鼓勵兩岸有耐心 彈性解決分歧

圖為蔡總統接見「美國在台協會（AIT）主席莫健」並握手致意。（總統府提供）

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中國時報
／綜合報導

美國在台協會（AIT）主席莫健（James Moriarty）日前在美國史丹佛大學演講時表示，過去一年來，兩岸關係發展不太良好，解放軍在台灣附近動作頻頻。美國國會此前通過的《台旅法》，就是反映許多國會議員對大陸施壓台灣加劇的關切。至於大陸要求其他航空公司不得將台灣標註為國家，莫健直言，這是幼稚行為，也是霸凌做法。

莫健日前在美國史丹佛大學以「美國與台灣恆久的夥伴關係」為題發表演講，莫健指出，過去一年來，雖然台美人民間的關係持續成長，但兩岸關係發展卻不太良好。解放軍在台灣附近越來越頻繁的軍事活動已升高緊張情勢。美國國會此前無異議通過的台灣旅行法，就是反映許多國會議員對大陸施壓台灣加劇的擔憂。

莫健表示，多明尼加1日突然宣布與大陸建交，清楚顯示過去兩岸間的「外交休兵」已不復存在。至於大陸要求其他航空公司不得將台灣標註為國家，他則說，這是幼稚行為，也是霸凌做法。

莫健指出，兩岸穩定對美國來說有著長遠的利益，美國也相信兩岸對話會帶來和平穩定。美方鼓勵兩岸雙方有耐心，透過彈性、創新的做法來解決分歧。透過兩岸間直接對話管道，才能有效處理問題、避免誤判情勢。美國也呼籲大陸重啟有建設性的對話，避免升高緊張情勢或破壞穩定的舉動。

不過，莫健表示，美國的兩岸政策沒特別針對任何一方，美國認為不應有單方面意圖改變現狀的舉動，對兩岸任何一方都是如此。美對台政策奠基於台灣關係法與美中三公報的美國「一中政策」，美國對「只有一個中國，台灣是中國的一部分」的立場，不提出異議。

(中國時報)

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