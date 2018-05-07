新聞透視－無色力量覺醒 找回台灣希望

2018年05月07日 04:10 中國時報 崔慈悌

超過6成民眾希望台灣能出現第三力量，顯然無論是國民黨或民進黨，都讓民眾看了討厭，「無色力量」已經覺醒，台灣再度到了政治轉型的關鍵期，應該再推動「黨外2.0」，在非藍非綠之外，發揮中道力量，才能挽救台灣免於沉淪。

過去，在國民黨一黨專政時代，政府實施戒嚴和威權統治，剝奪及打壓人民言論與集會結社自由，也禁止人民組織政黨。有志之士以「黨外」為名，推動台灣民主，可以稱為「黨外1.0」。

昔日黨外 不分省籍只為民主

當時的黨外運動領袖，包括費希平、傅正、林正杰、李敖、陳映真、江義雄等，不分統獨、不分省籍，都是為台灣民主化而奮鬥，他們努力的目標就是解除戒嚴、國會全面改選、直選總統。

「黨外1.0」從零星方式開始，在1950年代由吳三連、高玉樹等人當選民選縣市長，郭雨新等「五龍一鳳」進台灣省議會，一路挺進政壇，直到1986年民進黨宣布組黨，1992年國會全面改選，台灣民主化已展現傲人成績。

今日執政 不問是非只問政黨

這股運動造就了兩次國民黨下台的政黨輪替，也讓民進黨而今搶下中央和多數地方的執政權，拿到立法院多數席次，國民黨徹底被打趴。

過去的政治是先問是非，不問立場，現在是藍綠嚴重對立，只問政黨，不問是非，顏色對了，無論是大學教授或校長，可以到大陸講學、也能當獨董，顏色不對就寸步難行，處處被封殺。

從旺旺中時的民調發現，無論國民黨或民進黨的表現，都有近6成民眾不滿，超過6成希望出現超越藍綠的第三力量，人民顯然已不再期待藍綠政黨能為政壇作出改變。

看破藍綠 盼望第三力量取代

民眾對藍綠的反感，已讓「無色力量」覺醒，曾自稱「墨綠」的台北市長柯文哲，日前面對記者詢問表示，「我後來發現，比藍綠更重要是黑白，比統獨更重要的是思維」，顯然也嗅到這股風向。

不過民進黨似乎沒有反應過來，還在逼柯P確認「台灣價值」，甚至認為柯P沒有民進黨就選不上，殊不知，在「無色覺醒」下，民眾期待的是「真道理性、真愛台灣」的候選人，離藍綠色彩愈遠，愈能得到民心。

台灣需要再一次的「黨外2.0」運動，只有發揮中道力量，才能徹底改變台灣當前死氣沈沈的政治面貌，和紛紛擾擾的社會亂象，誰能引領風騷，誰就能掌握政壇和台灣未來的命運。

(中國時報)