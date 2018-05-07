超越政黨 馬克洪闖出一片天

歐洲在一片極右派勢力反撲聲中，40歲的法國總統馬克洪異軍突起，尤其為人津津樂道，證明政治人物無需譁眾取寵，靠著清新形象，揭櫫改革大旗，也能夠超越政黨、闖出一片天。（美聯社）

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中國時報
／綜合報導

近幾年，歐美國家老牌政黨屢屢在大選慘遭滑鐵盧，凸顯出民意厭倦傳統政治惡鬥的風潮。歐洲在一片極右派勢力反撲聲中，40歲的法國總統馬克洪異軍突起，尤其為人津津樂道，證明政治人物無需譁眾取寵，靠著清新形象，揭櫫改革大旗，也能夠超越政黨、闖出一片天。

前年11月，馬克洪宣布參選總統，許多人認為他只是籍籍無名的新人，又欠缺大黨支持，陪榜成分居多。沒想到短短數個月後，馬克洪突然聲勢大漲，一路過關斬將，挺進愛麗榭宮。

馬克洪對選民的吸引力，部分在於其崛起之路屬「非典型」。他出身醫生世家，擁有哲學碩士學位。曾在金融顧問集團「洛希爾集團」（Rothschild & Co）擔任合夥人，2012年促成雀巢與輝瑞藥廠子公司高達118億美元併購案，在金融界一戰成名。

其後，馬克洪獲社會黨籍總統奧朗德延攬，2014年升任經濟部長，也曾加入社會黨。但馬克洪只擔任了2年部長就辭職，自行籌組「共和前進黨」，並旋即宣布參選總統。

馬克洪毫無競選公職經驗，從未打過選戰，但「共和前進黨」的主張在短期內吸引大批支持者。馬克洪批評政府高層腐敗、效率低落，主張推動溫和經濟改革，支持綠能環保，希望實行彈性退休年齡、彈性工時，還矢言改革社會福利與退休金制度。

他致勝關鍵，主要是走新中間派路線，不但說服傳統右派選民，也對左派選民具吸引力，最後以66％高人氣入主愛麗榭宮。

(中國時報)

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