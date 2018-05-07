人民期待似小蔣的愛民領袖

2018年05月07日 04:10 中國時報 陳建瑜 ／台北報導 ／台北報導

藍綠政黨表現在旺旺中時民調中皆「不及格」，實踐大學副教授賴岳謙指出，藍綠惡鬥多年，無辜的台灣民眾苦不堪言，不能再跟著他們選邊站，我們應該要中斷這種惡性循環，打破藍綠惡鬥的慣性思維，而推動無色覺醒運動，正逢其時。

台灣藍綠政黨惡鬥多年，嚴重撕裂社會，經濟發展停滯，台灣從亞洲四小龍之首，墮落到現在的境地；賴岳謙受訪表示，有些國家甚至把台灣拿來當作負面教材，提醒他們的政治人物和公務人員，要以台灣為戒，千萬不要犯了台灣的毛病，台灣實在要覺醒了。

依照推算，在台灣2300萬人中，公民數約有1878萬人。加入政黨的約為6％，民進黨有1.3％，國民黨4.7％，94％的公民都是無黨籍，但是卻被僅僅6％的政黨人士綁架，賴岳謙說，我們不是藍，也不是綠，不能再陷於藍綠惡鬥的惡性循環中，為自己，也為後代子孫走出一條康莊大道。

賴岳謙指出，近年來，民眾因對藍綠政黨的厭惡，出現大量的中間選民，這部份「無色選民」至少有6成，他們正在尋覓第三力量，在厭惡政黨的情況下，民眾開始期待另一種聲音，屬於「綜合性聲音」。

賴岳謙指出，很明顯地，民眾期待類似蔣經國的人出現，為台灣民眾創造好處，提高民眾所得及福利；打破省籍、打破藍綠，對公共事務和政治決策要擺脫藍綠的枷鎖，只問是非，不問意識型態，堅持就事論事。

他語重心長地說，因為愛台灣，我們要追求兩岸和平，我們認為台灣人就是中國人，我們都是炎黃子孫，同屬中華民族。我們要喚醒台灣所有的民眾，先從無色的無黨籍的民眾開始，希望最終能夠對各政黨人士，特別是執政黨能產生影響，使他們都能講道理、有理性、實事求是，堅持做對全體民眾有利的事，為台灣民眾謀最大的幸福，這就是台灣民眾對領導人的期待。

(中國時報)