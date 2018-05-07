人民期待似小蔣的愛民領袖

當兩黨惡鬥，台灣經濟滑落，人民期待有類似蔣經國這樣的人物，帶給人民好的生活。（本報資料照片）

友善列印
中國時報
／台北報導

藍綠政黨表現在旺旺中時民調中皆「不及格」，實踐大學副教授賴岳謙指出，藍綠惡鬥多年，無辜的台灣民眾苦不堪言，不能再跟著他們選邊站，我們應該要中斷這種惡性循環，打破藍綠惡鬥的慣性思維，而推動無色覺醒運動，正逢其時。

台灣藍綠政黨惡鬥多年，嚴重撕裂社會，經濟發展停滯，台灣從亞洲四小龍之首，墮落到現在的境地；賴岳謙受訪表示，有些國家甚至把台灣拿來當作負面教材，提醒他們的政治人物和公務人員，要以台灣為戒，千萬不要犯了台灣的毛病，台灣實在要覺醒了。

依照推算，在台灣2300萬人中，公民數約有1878萬人。加入政黨的約為6％，民進黨有1.3％，國民黨4.7％，94％的公民都是無黨籍，但是卻被僅僅6％的政黨人士綁架，賴岳謙說，我們不是藍，也不是綠，不能再陷於藍綠惡鬥的惡性循環中，為自己，也為後代子孫走出一條康莊大道。

賴岳謙指出，近年來，民眾因對藍綠政黨的厭惡，出現大量的中間選民，這部份「無色選民」至少有6成，他們正在尋覓第三力量，在厭惡政黨的情況下，民眾開始期待另一種聲音，屬於「綜合性聲音」。

賴岳謙指出，很明顯地，民眾期待類似蔣經國的人出現，為台灣民眾創造好處，提高民眾所得及福利；打破省籍、打破藍綠，對公共事務和政治決策要擺脫藍綠的枷鎖，只問是非，不問意識型態，堅持就事論事。

他語重心長地說，因為愛台灣，我們要追求兩岸和平，我們認為台灣人就是中國人，我們都是炎黃子孫，同屬中華民族。我們要喚醒台灣所有的民眾，先從無色的無黨籍的民眾開始，希望最終能夠對各政黨人士，特別是執政黨能產生影響，使他們都能講道理、有理性、實事求是，堅持做對全體民眾有利的事，為台灣民眾謀最大的幸福，這就是台灣民眾對領導人的期待。

(中國時報)

超越政黨 馬克洪闖出一片天 選民可投反對票 淘汰爛蘋果

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。