選民可投反對票 淘汰爛蘋果

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中國時報
╱台北報導

負數票協會日前提案，希望11月24日九合一選舉時一併完成公投，讓選民可以投反對票，制衡藍綠兩爛黨，也讓更多類似柯文哲人選能夠出線。不過該案疑遭中選會卡案，協會上周五已回函並發函蔡英文總統，要求讓此案儘速進入第二階段連署。

儘管旺旺中時民調顯示，台灣民眾不滿藍綠政黨造成社會對立，期待能有第三勢力產生，不過當前的選舉制度，並不利非政黨提名的候選人，為了避免讓自己討厭的某政黨候選人當選，即使對手政黨提名的是爛蘋果，許多民眾也只能含淚投票。

由負數票協會推動的「負數票」概念，則是讓選民可以投反對票，一旦實施，未來每張選票上，每位候選人除了同意選項外，還有反對選項，每張選票只能蓋一個戳章，反對票計票時為「負一票」，同意票為「正一票」，同意票扣除反對票之後的淨正票較高者為勝選。

負數票協會理事長張天鷞表示，從旺旺中時的民調來看，如果能進一步納入負數票概念，各政黨候選人真正的支持度其實很低，將此概念落實到選舉，就能淘汰掉一些不適任的人。

他以協會和美國智庫合作所做的民調為例，在有負數票情況下，美國總統川普實際上的支持度低於15％，希拉蕊稍高，但也只有21％左右。

他說，反對票可以把不適任的人先淘汰掉，尤其是地方選舉，當地民眾都很清楚誰好誰壞，但現行制度，無法用反對票淘汰地方惡霸，一旦實施反對票，這類人選就可以被拉下來，把爛人從根刨掉，不會一路上攻到市議員、縣議員、議長。

張天鷞指出，藍綠過去所謂基本盤其實並沒這麼高，推動負數票選舉，是希望能反映真正的民意，被認為做得比藍綠兩黨要好的人選，支持度會比較高，類似台北市長柯文哲或過去彰化縣長黃石城等的人選也更容易出線。

不過張天鷞透露，負數票協會4月10日開聽證會，並送出第一階段連署提案後，日前卻收到中選會公函，要求刪除提案中所附的反對票設計圖，還要求正副總統選舉排除在外等等。

由於提案內容的設定並非中選會權責，張天鷞質疑中選會刻意卡案，上周五已回函中選會說明上述項目不宜刪除，同時發函給蔡英文總統，告知中選會作法，避免貽笑國際，也希望蔡英文能關注此案進度，儘速進入第二階段連署。

(中國時報)

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