海軍自製潛艦 2000噸級起跳

海軍發展潛艦自製，初步規畫噸位約在2000噸以上，圖為編號793的劍龍級潛艦，浮航排水量即達2367噸。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導
蔡英文總統大力支持海軍潛艦自製，圖為蔡總統在左營登上海虎軍艦控制室操作潛望鏡。（軍聞社）

據了解，軍方對潛艦國造已完成初步設計規畫，一位軍方官員說，我自製潛艦噸位與現役荷蘭潛艦海龍與海虎相當，海軍不會去造小潛艦，海軍2艘荷蘭潛艦浮在水面的噸位約2300餘噸，因此，幾可確定國造潛艦的噸位約在2000噸之上。

外傳軍方考慮做小潛艦，美國智庫「戰略暨預算評估中心」及若干美方人士也曾公開主張台灣應造小潛艦，但這位軍方官員說，我方既已有2000餘噸的海龍與海虎潛艦，不會考慮製造小潛艦，小潛艦並不意味比較好做，因為小，技術反而愈難。

小潛艦反而難製造

這位官員說，現在既有海龍與海虎潛艦，新造潛艦就跟著抄即可，就像很多高科技產品，都是模仿複製，如重新做小潛艦，所有裝備都要縮小，又要全塞在裡面，反而難做。這位官員暗示，潛艦噸位可能與荷蘭潛艦一樣。

儘管國軍戰略已調整成「濱海決勝、灘岸殲敵」，但軍方官員說，潛艦是戰略武器，用途不一樣，一定要造。我方現只有2艘有戰力的潛艦，若對岸宣布封鎖台海，在戰略上，台灣若要採取對應措施，跟著宣布封鎖大陸港口，我方只有2艘，沒人相信有辦法封鎖大陸港口，但我方如有10艘潛艦，就算軍方沒有真的做，只是虛張聲勢，對外宣布已封鎖大陸沿岸港口，對方就得認真看待，因為我方真有能力這麼做。

10艘才能封鎖敵方

此外，這位官員也舉英國與阿根廷的福克蘭戰役之例，當英國發現阿根廷的潛艦不在港內，出海了，所有英艦全後退100浬，大家拚命找這2艘潛艦的蹤跡，足見潛艦的威力。

據了解，除了戰略運用考量外，潛艦是蔡政府國艦國造的指標，蔡英文總統也背書，軍方勢必得製造。

另有軍方官員表示，海軍的雄風飛彈，當年是「抄襲」以色列的天使飛彈，研製而成，國造潛艦沒有外界想的這麼難造，大致也是循中科院研製飛彈的模式。

(中國時報)

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