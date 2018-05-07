殷鑑不遠 澳洲花15年還是失敗

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中國時報
／台北報導

一位退休軍火商表示，美國答應其廠商助我潛艦製造，是在打台灣牌，最後可能是空歡喜一場，美商與澳洲合作製造傳統潛艦，花了15年，最後失敗，澳洲還是向法國採購，即是一例。

這位在軍火界輩分極高，且熟悉潛艦代理的人士說，既有高速電腦問世，美商幫忙協助設計一條符合海軍需求的潛艦，並沒什麼問題，問題是美國不造傳統潛艦，裝備都要從歐洲進口。尤其2001年時小布希總統同意軍售我潛艦後，美商也曾到歐洲四處找裝備，卻碰了一鼻子灰。

這位軍火商說，毆洲不賣裝備給美商，有兩個原因，一是像德國、法國都能自己做，幹嘛讓美商插手，更重要的是中共因素，能造潛艦的國家，都不願因賣潛艦而得罪中共，那怕只是賣零附件裝備。

他說，在2001年，大家都怕得罪中共，而不願賣製造潛艦所需裝備給美國，經過10多年，中共國力更強，這些歐洲國家考慮更多。因而這位軍火商認為，除非美歐決定，聯合對抗大陸，否則只是美商答應助台搞潛艦，最後還是搞不成，空歡喜一場。

這位軍火商還說，當年海軍尋管道買潛艦，英商航太一度有興趣，但因自己沒有造船廠，還曾考慮在英國買個造船廠，但在成本與政治考量下，最後沒談成；現在美商願幫助台製造傳統潛艦，一樣也會碰到這個問題，如果只是做單純的代理商，去各處找紅區或較敏感的裝備給台灣，最後可能就像法國湯姆笙一樣，賣給台灣拉法葉艦，卻發生弊案。

據了解，目前參與潛艦的軍火商，也多為海軍退役軍官為主，一位郭姓退役上校，刻正積極參與新潛艦的設計與規畫；這位郭姓上校與海軍高層熟識，經常進出海軍司令部。

(中國時報)

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